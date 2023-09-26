Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Karasu Nehri'nin içerisinden geçtiği doğasıyla masalsı bir kanyon görüntüsü veren Kemah ilçesi sınırlarında yer alan bölgede rafting yaptı. Erzincan'ın İliç, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde yer alan ve Doğu Ekspresi güzergahında bulunan masalsı kanyonlar doğal görünümüyle adeta turizmcileri cezbediyor.

Masalsı kanyon arasında rafting keyfi

ERZİNCAN - Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Karasu Nehri'nin içerisinden geçtiği doğasıyla masalsı bir kanyon görüntüsü veren Kemah ilçesi sınırlarında yer alan bölgede rafting yaptı.

Erzincan'ın İliç, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde yer alan ve Doğu Ekspresi güzergahında bulunan masalsı kanyonlar doğal görünümüyle adeta turizmcileri cezbediyor. Macera severlere unutulmaz güzellikler sunan Karanlık Kanyon taş yoluyla Colorado Büyük Kanyonu, Alplerdeki Kanyonların mini bir versiyonuna benzetiliyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da kentin turizm zenginliğine dikkat çekmek için beraberindeki gençler ve bazı kurum müdürleriyle birlikte Karasu Nehrinde rafting yaptı.

Vali Aydoğdu, protokol mensuplarıyla birlikte Karasu Nehri'nde rafting yaparak doğa sporlarının merkezi olan Erzincan'ı tanıttı. Vali Aydoğdu, rafting parkurunda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verirken, Erzincan'ı doğa sporları için bir destinasyon olarak önerdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 19 Ağustos'ta Erzincan Valiliği'ne atanan Hamza Aydoğdu, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Heb ve sporcularla rafting heyecanı yaşadı. Kemah ilçesindeki Acemoğlu Köprüsü'nde 3 bot ve 2 kanoyla birlikte Karasu Nehri'ne giren Vali Aydoğdu ve beraberindekiler, yaklaşık 4 saat boyunca kürek çekti. Karasu Nehri'nin dalgalarıyla profesyonel bir sporcu gibi mücadele eden Aydoğdu, Erzincan'ın doğa sporlarının merkezi olduğunu söyledi.

Zorlu rafting turu sonrası değerlendirmede bulunan Vali Hamza Aydoğdu, "Doğa sporlarının başkenti seçilecek olsa Erzincan'dan daha isabetli ve güçlü bir aday olmazdı. Bu dört saatlik parkurun sonunda insanın hissettiği şey şu: bütün dertlerden, sıkıntılardan kurtulup hayata yeniden başlangıç yapılacak yer burası. Tüm vatandaşlarımızı, doğa sporlarının pek çoğunun yapıldığı Erzincan'ımıza bekliyoruz" dedi.