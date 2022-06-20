Masal Şatosu Peri Hırsızı nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Masal Şatosu: Peri Hırsızı ne zaman çekildi?
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Masal Şatosu Peri Hırsızı nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Masal Şatosu: Peri Hırsızı ne zaman çekildi?
MASAL ŞATOSU: PERİ HIRSIZI KONUSU NE?
Kara Kraliçe ile yeni yardımcısı Kali tüm ilham perilerini kaçırmaya başlarlar. Neşe, Can, Aslı, Akın ve Bora, Masal Diyarı Kralı'nın çağrısıyla ilham perilerini bulmak için bir serüvene çıkarlar. Çıktıkları bu serüvende kendilerine yardımcı olacak sihirli eşyalar ustası Pastacı'yı bulmak için nefes kesen bir mücadelenin içine girerler.
MASAL ŞATOSU: PERİ HIRSIZI OYUNCU KADROSU
Ecrin Su Çoban
Berat Efe Parlar
Gülse Göçer
Berkan Hamedi
Ali Magnitou
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