Özellikle pandemi döneminde corona virüsü önemleri kapsamında, MASAK haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında çalışmaları ile gündeme gelen Masak nedir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Masak nedir? Masak açılımı nedir, ne iş yapar? Masak'ın görevleri nelerdir?

Masak nedir? Sorusu, Masak hakkında gündeme gelen haberlerin ardından merak edilmekte ve zaman içerisinde vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Masak açılımı, görevleri, sorumlulukları ve ne iş yaptığı, Masak hakkında merak edilen hususların en başında geliyor. Peki, Masak nedir? Masak açılımı nedir, ne iş yapar? Masak'ın görevleri nelerdir? İşte Masak hakkında merak edilen tüm detaylar!

MASAK NEDİR?

Masak, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. Masak'ın açılımı ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'dur. MASAK'ın başlıca görevleri para aklama suçunu, terörün finansmanı ve kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek, bunlar hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır. Bu nedenle zaman zaman gündemde yer alan haberler ile birlikte sık sık merak edilir.

ayrıca Masak'ın görevleri arasında kendi görev alanıyla ilgili politika oluşturulmasına katkıda bulunma, strateji geliştirme, kanun ve yönetmelik taslakları hazırlama ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlama faaliyetleri icra etmekle yükümlülüğü de vardır.