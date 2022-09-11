Sağlıklı beslenen kişiler tarafından oldukça fazla tüketilen maş fasulyesi nedir, ne işe yarar ve faydaları neler merak ediliyor. Maş fasulyesi nasıl tüketilmeli insanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Maş fasulyesi nedir, ne işe yarar, faydaları nelerdir? Maş fasulyesi nasıl tüketilmeli?

Son yıllarda tüketimi artan maş fasulyesi faydaları neler, nedir, ne işe yarar soruları gündeme geliyor. Maş fasulyesi nasıl tüketilmeli merak ediliyor. Yüksek lif ve mineral oranı ile dikkat çeken besinlerden biri olan maş fasulyesi nasıl tüketilir araştırılıyor. Maş fasulyesi nedir, ne işe yarar, faydaları nelerdir? Maş fasulyesi nasıl tüketilmeli? Detaylar haberimizdedir…

MAŞ FASULYESİ NEDİR?

Maş fasulyesi, Güney Asya'da yaygın olarak yetiştirilen ve tüketilen maş fasulye, yüksek lif ve mineral oranı ile dikkat çeken besinlerden birisidir. Özellikle B6 ve folat açısından zengin olan maş fasulyesi, yüksek besin değerinden dolayı milattan önceki devirlerde dahi, Güney Asya'da üretiliyordu.

Maş fasulyesi, İran' a yakın olan coğrafyalarda yetiştirilmekte olan bir fasulye cinsidir. Günümüzde daha da popüler hale gelen bu özel fasulyesi, Akdeniz ikliminde yetişir. Mineral değeri ve özellikle içeriğindeki liflerle dikkat çeken maş fasulyesi, özellikle Gaziantep ve Toros Dağı eteklerinde son derece popüler bir tahıldır ve yakın yerlerde maş fasulyesi çorbası, sofraların vazgeçilmez yemeklerinden birisidir.

MAŞ FASULYESİ FAYDALARI NELERDİR?

Maş fasulyesinin faydaları, 100 gram maş fasulyesi içerisinde 7 gram protein bulunur. Protein bakımından oldukça zengin bir bakliyat olan maş fasulyesi, et tüketmeyen insanlar tarafından tüketilmesi gerektiği de sık sık tekrar edilir.

Maş fasulyesi posa bakımından zengin bir besindir. Bu sebeple kolesterolü düşürme özelliği bulunur. Posa içeriği kişilerin kan şekeri seviyesinin korunmasına yardımcı olur. Bunun yanında posa içeriği ve glisemik indeksinin düşük olması nedeni ile kan şekerinin dengede tutulmasına yardımcı olduğu için diyabetik kişiler tarafından da tüketilebilir. Fasulye, protein ve çinko bakımından zengindir. Bu minerallerin vücutta yetersiz olması saç ve tırnaklarda güçsüzlük meydana gelmesine neden olur. Maş fasulyesi tüketimi ile bu besin ögelerini almak mümkündür.

Maş fasulye, lif bakımından zengin olması nedeni ile bağırsaklara da oldukça faydalıdır. Boşaltım sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasına ve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Maş Fasulyesinin kalorisi düşüktür. Bunun yanında protein ve lif bakımından zengin bir besindir. Glisemik indeksi de düşüktür. Yağ bulundurmaz ve kişileri uzun süre tok tutar. Bu özellikleri nedeni ile diyet yapanlar tarafından sıklıkla tüketilir. Lesitin bakımından zengin olması nedeni ile karaciğer yağlanmasına engel olur. Karaciğerin normal şekilde çalışmasını sağlar. Kalp sağlığına faydalıdır. Düzenli olarak Maş fasulyesi tüketimi kalp hastalıkları riskini %22 oranında azaltır.

Maş fasulyesi içerisinde proteaz inhibitörleri de bulunur. Proteaz inhibitörlerinin tümör oluşumuna engel olduğu bilinir. Bu nedenle kanser riskini de azaltır. Özellikle kadınlar meme kanserine oluşumuna engel olur. İçeriğinde fitoöstrojen bulunması nedeni ile elastin ve kolajen sentezi gerçekleştirerek cildin yaşlanmasına engel olur.

MAŞ FASULYESİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Maş fasulye yemekleri çeşitlidir. Maş fasulyesi ile yapılan yemekler son derece lezzetlidir. Maş Fasulye piyazı en çok tercih edilen yemeklerden biridir.

Maş fasulye piyazı için gerekli malzemeler: 1 su bardağı maş fasulyesi, maydanoz, dereotu, nane, taze soğan, kuru soğan, 1 küçük közlenmiş ya da taze kırmızıbiber, kornişon turşu, limon, ceviz, nar ekşisi, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, kekik, karabiber, tuz.

Maş fasulye piyazı yapılışı : Maş fasulye piyazı için maş fasulyelerinin bir gece önceden ılık suda bekletilmesi gerekir. Suyu süzülen fasulyeler bir tencereye alınarak üzerine su ilave edilir ve yaklaşık 20 dakika kadar kaynatılır. Kaynayan ve yumuşayan maş fasulyenin suyu süzülür. Ayrı bir kapta diğer piyaz malzemeleri hazırlanır. Limonsuyu, zeytinyağı, rendelenmiş ceviz, nar ekşisi karıştırılır. Maş fasulyesi soğuduktan sonra karışıma eklenir. Dinlendirildikten sonra servis edilebilir.

Maş fasulyesi sağlık için son derece faydalı olan bir bakliyattır. Bu nedenle düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Maş fasulyesi çorbalarda, pilav, mantı, salata, humus, güveç gibi yemeklerde kullanılabilir. Bu bakliyat geç haşlanması nedeni ile kullanmadan bir gece önce suya ıslatılmalıdır.

Maş fasulyesi genellikle çorba ve yemeklerde kullanılan bir bakliyat türüdür. Kan dolaşımını artırma özelliği bulunur. Bu sayede vücudun kan dengesini koruyabilir. Besin değerinin yüksek olmasının yanı sıra son derece lezzetlidir. Besleyici yemekler yapmak için maş fasulyesi kullanılabilir. Özellikle kış aylarında bu bakliyat ile yapılan çorbalar bağışıklığın artmasına yardımcı olur.