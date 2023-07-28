Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen Martin Skrtel hakkında Martin Skrtel kimdir? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Martin Skrtel kimdir? Martin Skrtel hangi takımda oynuyor?

Yıldız futbolcu ülkemize hayran! Türkiye'den gitti ama profilinde hala Türk bayrağı var

Martin Skrtel kimdir? Ülkemizde uzun yıllar Fenerbahçe ve Başakşehir formasını terleten Martin Skrtel'in Türkiye'den ayrılması ve futbolu bırakmasına rağmen sosyal medya hesabından profil fotoğrafı olarak Türk bayrağını tercih etmesi dikkat çekiyor. Peki, Martin Skrtel kimdir? Martin Skrtel hangi takımda oynuyor?

MARTİN SKRTEL KİMDİR?

Martin Skrtel güçlü fiziği ve başarılı savunması ile göze çarpıyor. Stoper mevkiinde oynayan başarılı oyuncu Slovak Milli Takımı ile EURO 2016 Şampiyonası'nda da forma giydi.

Martin Škrtel (d. 15 Aralık 1984), Slovak millî futbolcu. Savunmanın ortasında görev alan Škrtel, Premier League ekiplerinden Liverpool'da forma giymektedir. Altyapı kariyeri boyunca doğduğu bölgenin takımı olan Baník Horná Nitra'da forma giyen Škrtel, profesyonel kariyerine Trencín kulübünde başladı ve burada göstermiş olduğu performansla Rusya ekibi Zenit St. Petersburg'a transfer oldu. Çıkışını devam ettiren futbolcu, 2008 yılında Liverpool'a transfer oldu.

MARTİN SKRTEL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Martin Skrtel şu anda FC Spartak Trnava takımında defans oyuncusu olarak oynamaktadır.