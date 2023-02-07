Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremler sonrasında açıklama yapan Martin Mai'nin hayatı araştırılıyor. Peki, Martin Mai kimdir? Martin Mai mesleği ne? Martin Mai kaç yaşında, nereli? Martin Mai biyografisi!

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depremi olarak tarihe geçti. Deprem açıklamalarıyla dikkat çeken Martin Mai'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Martin Mai kimdir? Martin Mai kaç yaşında, nereli? Martin Mai mesleği ne? Martin Mai biyografisi! Detaylar haberimizde...

MARTİN MAİ KİMDİR?

Martin Mai, Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında Profesör olarak tanınmaktadır. 1991 yılında Almanya BS Karlsruhe Üniversitesi'nden mezun olan Martin Mai, Stanford Üniversitesi'nde doktorasını yapmıştır.