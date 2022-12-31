Martılar şarkı sözleri! Edis Martılar sözleri neler? Martılar dinle!
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Martılar şarkı sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Edis'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Martılar şarkısının sözleri merak uyandırdı. Martılar şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Martılar şarkı sözleri! Edis Martılar sözleri neler? Martılar dinle!
Martılar şarkı sözleri! Edis Martılar şarkı sözleri, şarkının dinleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı isim, Martılar şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Martılar şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Edis Martılar sözleri neler? detaylar haberimizde...
EDİS MARTILAR ŞARKI SÖZÜ!
Dinlettin boynu bükük şarkılar
Ses etmem, susarım anıların hat'rına
Sen yoksan ölümden ne farkı var?
Gel etme dön artık, üzülecek martılar
Dinlettin boynu bükük şarkılar
Ses etmem, susarım anıların hat'rına
Sen yoksan ölümden ne farkı var?
Gel etme dön artık, üzülecek martılar
Kitabına uydur sen yine bana gel
Ben kölen olurum, sen gitarıma tel
İlaç ol yaralarıma her acı geçer
Beyaz ol karalarıma, bu nasıl keder?
Niyetin çat çat çatlatmaksa
İnadına pat pat salla kalça
Bi' de peşimde gezinen alçaklar var
Delirece'm sensiz akşamlarda
Böyle sevmeden anlamazlar
Görünce durmuyo' kan damarda
Gelse kaderimi yazsa baştan
Biraz daha öpsem şu bal yanaktan
Böyle sevmeden anlamazlar
Görünce durmuyo' kan damarda
Gelse kaderimi yazsa baştan
Biraz daha öpsem şu bal yanaktan
Dinlettin boynu bükük şarkılar
Ses etmem, susarım anıların hat'rına
Sen yoksan ölümden ne farkı var?
Gel etme dön artık, üzülecek martılar
Anlatsam ağlar şu duvarlar, kumar gibi aşk hiç şansım yok
Ne zaman uyansam, konuşsam, düşünsem yine sen o-o-oh
Anlatsam ağlar şu duvarlar, kumar gibi aşk hiç şansım yok
Ne zaman uyansam, konuşsam, düşünsem yine sen o-o-oh
Böyle sevmeden anlamazlar
Görünce durmuyo' kan damarda
Gelse kaderimi yazsa baştan
Biraz daha öpsem şu bal yanaktan
Böyle sevmeden anlamazlar
Görünce durmuyo' kan damarda
Gelse kaderimi yazsa baştan
Biraz daha öpsem şu bal yanaktan
Dinlettin boynu bükük şarkılar
Ses etmem, susarım anıların hat'rına
Sen yoksan ölümden ne farkı var?
Gel etme dön artık, üzülecek martılar
Dinlettin boynu bükük şarkılar
Ses etmem, susarım anıların hat'rına
Sen yoksan ölümden ne farkı var?
Gel etme dön artık, üzülecek ma-ma-martılar