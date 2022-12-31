Martılar şarkı sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Edis'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Martılar şarkısının sözleri merak uyandırdı. Martılar şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Martılar şarkı sözleri! Edis Martılar sözleri neler? Martılar dinle!

Martılar şarkı sözleri! Edis Martılar şarkı sözleri, şarkının dinleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı isim, Martılar şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Martılar şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Edis Martılar sözleri neler? detaylar haberimizde...

EDİS MARTILAR ŞARKI SÖZÜ!

Dinlettin boynu bükük şarkılar

Ses etmem, susarım anıların hat'rına

Sen yoksan ölümden ne farkı var?

Gel etme dön artık, üzülecek martılar

Dinlettin boynu bükük şarkılar

Ses etmem, susarım anıların hat'rına

Sen yoksan ölümden ne farkı var?

Gel etme dön artık, üzülecek martılar

Kitabına uydur sen yine bana gel

Ben kölen olurum, sen gitarıma tel

İlaç ol yaralarıma her acı geçer

Beyaz ol karalarıma, bu nasıl keder?

Niyetin çat çat çatlatmaksa

İnadına pat pat salla kalça

Bi' de peşimde gezinen alçaklar var

Delirece'm sensiz akşamlarda

Böyle sevmeden anlamazlar

Görünce durmuyo' kan damarda

Gelse kaderimi yazsa baştan

Biraz daha öpsem şu bal yanaktan

Böyle sevmeden anlamazlar

Görünce durmuyo' kan damarda

Gelse kaderimi yazsa baştan

Biraz daha öpsem şu bal yanaktan

Dinlettin boynu bükük şarkılar

Ses etmem, susarım anıların hat'rına

Sen yoksan ölümden ne farkı var?

Gel etme dön artık, üzülecek martılar

Anlatsam ağlar şu duvarlar, kumar gibi aşk hiç şansım yok

Ne zaman uyansam, konuşsam, düşünsem yine sen o-o-oh

Anlatsam ağlar şu duvarlar, kumar gibi aşk hiç şansım yok

Ne zaman uyansam, konuşsam, düşünsem yine sen o-o-oh

Böyle sevmeden anlamazlar

Görünce durmuyo' kan damarda

Gelse kaderimi yazsa baştan

Biraz daha öpsem şu bal yanaktan

Böyle sevmeden anlamazlar

Görünce durmuyo' kan damarda

Gelse kaderimi yazsa baştan

Biraz daha öpsem şu bal yanaktan

Dinlettin boynu bükük şarkılar

Ses etmem, susarım anıların hat'rına

Sen yoksan ölümden ne farkı var?

Gel etme dön artık, üzülecek martılar

Dinlettin boynu bükük şarkılar

Ses etmem, susarım anıların hat'rına

Sen yoksan ölümden ne farkı var?

Gel etme dön artık, üzülecek ma-ma-martılar