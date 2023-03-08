İstanbul'da milyonlarca Martı kullanıcısının şehir içi yolculuklarını paylaşmalarına olanak tanıyacak yeni çevreci ulaşım çözümü Tek Araçla Gidelim (TAG) uygulamasına bir süredir erişilemiyor. TAG uygulamasına neden erişilmediğini araştıran kullanıcılar Martı TAG uygulamasının erişim engelim mi getirdi? Martı TAG uygulaması nedir, ne işe yarıyor? Martı TAG uygulaması yasal mı? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Metropol kent İstanbul 'da günümüzde çok sık kullanılan araç paylaşım uygulaması ''Martı TAG'' ve ''Martı Motosiklete" bir süredir erişilemiyor. Uygulamayı kullanan kullanıcılar sorunun neden kaynaklandığını araştırıyorlar. Peki, Martı TAG uygulamasının erişim engelim mi getirdi? Martı TAG uygulaması nedir, ne işe yarıyor? Martı TAG uygulaması yasal mı? Detaylar haberimizde...

MARTI TAG NEDEN ENGELENDİ?

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın açtığı dava kapsamında 'Martı TAG' ve 'Martı Motosiklet' uygulaması ile internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verdi. Karara itiraz için bir hafta süre tanındı.

MARTI TAG UYGULMASI NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Martı, TAG ile aracında boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları buluşturuyor. Artık bir yere yapacağınız yolculuk sırasında TAG üzerinden araç paylaşımı gerçekleştirebileceksiniz. Mesela, TAG Sürücü iseniz, aynı rotada giden Martı TAG kullanıcılarını anlaştığınız ücret karşılığında aracınıza kabul edebilir, birkaç yolcuyla seyahat edebilirsiniz. Bu sayede hem trafiğin azalmasında katkıda bulunacak hem de yakıt ücretinden tasarruf edebileceksiniz.

MARTI TAG UYGULMASI YASAL MI?

TAG'ın uygulamaya konulmasının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın Twitter hesabından Mart'ının uygulaması 'korsancılık' olarak nitelendirildi ve Eyüp Aksu'nun hesabı etiketlenerek 'Yasal işlemler başlatılmıştır. Bütün resmi kurumlara iptali için gerekli girişimlerde bulunulmuştur' açıklaması yapıldı.