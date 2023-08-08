MARTI TAG nedir, nasıl kullanılır, yasal mı, ücretsiz mi? MARTI TAG ücret tarifesi!

İstanbul'daki taksi ve trafik sorununa çözüm olma iddiasıyla çıkan Martı TAG vatandaşların gündemine geldi. Sürücülerin özellikle sorduğu Martı TAG Nedir? Martı TAG nasıl kullanılır, yasal mı, ücretsiz mi? Sorularına cevap aranıyor.

Martı'nın yeni ulaşım uygulaması TAG ile aracında boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları buluşturuluyor. Peki, Martı TAG Nedir? Martı TAG nasıl kullanılır, yasal mı, ücretsiz mi? Sorularına cevap aranıyor. İşte detaylar…

MARTI TAG NEDİR, NASIL KULLANILIR, YASAL MI, ÜCRETSİZ Mİ?

"Tek Araçla Gidelim" (TAG) sloganıyla faaliyete geçen Martı TAG uygulaması, araç paylaşımını kolaylaştırıyor. TAG, sürücülerin boş koltuklarını paylaşarak aynı yönde seyahat etmek isteyen yolcularla bağlantı kurmasını sağlıyor. Martı TAG kullanıcıları, aynı güzergahı paylaştıkları diğer kullanıcılarla anlaşıp belirli bir ücret karşılığında birlikte yolculuk edebiliyor.

Martı TAG, Martı uygulaması üzerinden rahatça araç bulunabilen bir uygulama konumunda. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra kişi gideceği konumu haritada işaretler ve o yönde giden müsait araçlara bildirim düşer. Aynı yöne giden araç sürücüleri yolcuyu kabul eder ve yolcunun teklif ettiği ücret karşılığında yolculuk tamamlanmış olur. Martı TAG ile yapılan tüm yolculuklar hatır taşımacılığı kapsamında gerçekleşmektedir. Martı hiçbir komisyon almaz.

TAG SÜRÜCÜSÜ NASIL OLUNUR?

Martı TAG'i kullanmak için Martı uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Herhangi bir araç kısıtlaması yok. iOS için Apple Store'dan, Android için Google Play Store'dan TAG Sürücü uygulamasını indirin. İstenilen belgelerini yükleyin. Başvurunuz onaylandığında arabanızı paylaşmaya başlayın.

TAG YOLCU NASIL OLUNUR?

TAG yolcusu, Martı kullanıcısı olmak zorunda. Yani Mernis'ten geçmiş, selfie yüklemiş, kredi kartı bilgileri yüklemiş olmalı. Eğer bu işlemleri yaptıysanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Martı uygulamasını açın. TAG sekmesine bastıktan sonra gitmek istediğiniz yeri seçin. Sürücüyle eşleşerek istediğiniz yere kolayca ulaşın. Son olarak uygulama üzerinden önceden anlaştığın katkı payını yolculuk sonunda sürücüye nakit olarak takdim et. Şu anda Martı tarafından kullanıcılar birçok güncel kampanya ile TAG uygulamasının keyfini çıkarabiliyor.

İşte o kampanyalar:

Arkadaşını davet et, 500TL akaryakıt kartı kazan!

Bugün 2 TAG sürüşü yap, 200TL akaryakıt kartı kazan!

10 TAG sürüşü yap, 300TL akaryakıt kartı kazan!

MARTI TAG KORSAN TAKSİ Mİ?

"Tek Araçla Gidelim" platformunda, taksicilik yapmayan ve toplu taşıma araç kullanma yetkisi olmayan bireylerin, araçlarını ticari amaçlarla kullandığına dair dilekçede belirtildi. Elektrikli motosikletlerin de gerekli izin ve ruhsatlarının bulunmadığı ifade edildi.

Bu uygulama sayesinde tanımadıkları kişilerin belirli bir ücret ödeyerek birlikte yolculuk yaptığı vurgulanan dilekçede, ticari taşıma ruhsatına sahip olmayan bireylerin vergi ödemeden yolcu taşıdığı belirtildi. Öte yandan Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'in TAG hakkında yaptığı açıklamada TAG'ın Anayasada bulunan hatır taşımacılığı maddesine uygun olarak yolculuk yapıldığı ve yasal olduğu ifade edildi. Taksiciler ve Martı arasındaki tartışmalar sürüyor.