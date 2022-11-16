Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından birçok kişi tarafından sıklıkla merak edilen isimlerden birisi olan Oğuz Alper Öktem hakkında birçok detay merak ediliyor. Merak edilenler arasında Oğuz Alper Öktem kimdir? Sorusu da yer alıyor. Martı'nın kurucusu kim? Sorusu da konuya ilişkin merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Martı'nın kurucusu kim? Oğuz Alper Öktem kimdir? Oğuz Alper Öktem hayatı ve biyografisi!

Martı'nın kurucusu kim? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması konusunda adım atan Martı'nın kurucusu kim? Bu haberimizde kullanıcılar tarafından merak edilen Oğuz Alper Öktem kimdir? Sorusunu yanıtlayacağız. Son günlerde oldukça sık duyulan isimlerden bir tanesi olan Oğuz Alper Öktem hayatı ve biyografisi de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Martı'nın kurucusu kim? Oğuz Alper Öktem kimdir? Oğuz Alper Öktem hayatı ve biyografisi!

MARTI'NIN KURUCUSU KİM?

Martı'nın kurucu ortağı ve CEO Oğuz Alper Öktem'dir. Katıldığı röportajlar ve programlar ile birlikte birçok kişi tarafından tanınmaktadır. Katıldığı programlarda daha yaşanılabilir bir dünya için çalıştıklarını söyleyen Oğuz Alper Öktem, 2018 yılında elektrikli scooter uygulaması Martı'yı kurdu.

OĞUZ ALPER ÖKTEM KİMDİR?

Oğuz Alper Öktem, 10 Ocak 1991 yılında Kocaeli'de doğmuştur. 2005 yılında başladığı Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi'ni 2009 yılında mezun olduktan sonra Chicago Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünde lisans öğrenimine başlamış ve 2012 yılında eğitimini onur derecesiyle 3 yılda tamamlamıştır. Ardından London School of Economics'te yüksek lisansına başlamış ve 2014 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi için Londra'da bulunduğu süreçte LSE Turkish Society'de başkan olarak görev yapmıştır.

Oğuz Alper Öktem, öğrenim hayatını tamamladıktan sonra Deutsche Bank'ın Londra'da bulunan ofisinde nükleer enerji şirketleri üzerine çalışmalarda bulunmuştur. İstanbul'a dönmesinin ardından BluTV Şirketi'nde Chief Operating Officer olarak çalışmıştır. İstanbul'da bulunduğu süreç boyunca Kolektif House'un yatırımcıları arasında yer almıştır. Kasım 2018 yılında kız kardeşi Seher Sena Öktem ile birlikte mikromobilite sektöründe Martı Teknoloji şirketini kurmuştur. 2019 Webrazzi ödüllerinde yılın girişimcisi seçilmiştir. MediaCat dergisinin her yıl düzenlediği En Yaratıcı 50 listesinde "Şehir İçi Ulaşımına Yeni Bir Soluk Getiren Girişimci" olarak 2020 listesinde yerini almıştır. Webrazzi tarafından 2020 yılı için düzenlenen "En Yaratıcı 50" yarışmasının kazananı olmuştur.