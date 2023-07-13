MARTI HALKA AÇILIYOR | Martı halka arz ne zaman? Martı halka açıklık oranı kaç? Martı halka arz fiyatı nedir?

Türkiye'yi elektrikli scooterlarla tanıştıran Martı şirketi halka arz ediliyor. Amerika Borsasına da açılan Martı ülkemizde sık sık araştırılıyor, merak ediliyor. Peki, Martı halka arz ne zaman? martı halka açıklık oranı kaç? martı halka arz fiyatı nedir? İşte detaylar…

Ülkemizdeki elektrikli scooter kiralama pazarının en önemli oyuncuları arasında yer alan Martı'nın SPAC yöntemi ile New York borsasında halka arz gerçekleştireceğini ilk olarak 2022 yılının Temmuz ayında duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise SEC'in tüm onayları vermesinin ardından Martı'nın halka arz gerçekleştireceği duyuruldu. Peki, Martı halka arz ne zaman? martı halka açıklık oranı kaç? martı halka arz fiyatı nedir?

MARTI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Bugün gerçekleşen Martı halka arzı, Türkiye'de paylaşımlı, elektrikli ve çevreci ulaşımı yaygınlaştırmayı hedefleyen şirketin sermayesini artırmak ve kaynak yaratmak amacıyla New York Borsası'nda (NYSE) halka açılma sürecine girmesiyle gerçekleşti.

Ancak, halka arzın ardından Martı'nın hisse değeri önemli bir düşüş yaşadı. Martı, halka arzla birlikte 8,69 dolarlık hisse değeriyle NYSE'ye giriş yapmış olsa da, kısa bir süre içinde hisse değeri 5,03 dolara kadar geriledi. Şu an itibarıyla hisse değeri ise 5,64 dolar seviyesinde işlem görüyor.

MARTI HALKA AÇIKLIK ORANI KAÇ?

Martı'nın web sitesinde yer alan bilgilere göre MRT koduyla New York Borsası'nda işlem gören Martı hisselerinin değeri, açılışın ardından yüzde 47,41 oranında değer kaybetti. Mart'ının halka arzdan bekleneni bulamadığını söylemek yanlış olmayacaktır. SPAC yolu ile gerçekleşen bir halka arz olması nedeniyle şu an için tam olarak ne kadar hissenin halka arz edildiği ve şirket değerlemesi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. SPAC ile halka arz sistemini kısaca anlatmak gerekirse SPAC olarak adlandırılan yöntemde halka açık şirketler, daha büyük bir şirket ile birleşmesi ile onların halka arz gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor. Martı'nın halka arz süreci ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

MARTI HALKA ARZ FİYATI NEDİR?

Martı hisseleri bugün itibariyle dünya borsasına açılmış bulundu. Borsa'da "MRT" koduyla alınabilen hisseler 8,69 dolarlık hisse değeriyle bugün piyasaya giren Martı'nın değeri 5,55 dolara kadar düştü. Yani şirket açılır açılmaz yaklaşık yüzde 44 kayıp yaşadı.

Şirket, açılma işlemi sonrasında bilançosuna yaklaşık 280 milyon dolarlık nakit girmesini bekliyordu.