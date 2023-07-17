Martı CEO'su kimdir? Oğuz Alper Öktem kimdir?
Gündem Haberleri
Geçtiğimiz günlerde ABD borsalarında halka arz olan Martı Teknoloji'nin CEO'su Oğuz Alper Öktem'in New York'taki Türkevi'ni ziyaretinde çektirdiği video tepkilere neden oldu. Başkonsolos Reyhan Özgür'ün yanında elleri cebinde dolaşan Öktem, sosyal medyada, "Hisse taban üstüne taban ama ego tavan yapıyor" sözleriyle eleştirildi. Peki, Martı CEO'su kim? Oğuz Alper Öktem kimdir?
ABD'de halka arz olduktan sonra borsadaki düşüşüyle gündeme gelen Martı Teknoloji'nin CEO'su Oğuz Alper Öktem'in New York'taki Türkevi'ni ziyaretinde çektirdiği video tepkileri de beraberinde getirdi. Peki, Martı CEO'su kim? Oğuz Alper Öktem kimdir?
MARTI CEO'SUOĞUZ ALPER ÖKTEM KİMDİR?
Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi'nde tam burslu olarak okuyan Oğuz Alper Öktem, lisans eğitimini Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise Londra Ekonomi Okulu Siyasal Ekonomi Bölümü'nde tamamladı. İş hayatına Deutsche Bank'ın Londra ofisinde nükleer enerji şirketleri üzerine çalışmalar yaparak başlayan Öktem, 2014 yılında İstanbul'a dönüş yaptı. Kariyerine BluTV şirketinde Chief Operating Officer olarak devam etti. 2018 yılında Martı İleri Teknoloji'yi kurdu.