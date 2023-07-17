Martı CEO'su kimdir? Oğuz Alper Öktem kimdir?

Geçtiğimiz günlerde ABD borsalarında halka arz olan Martı Teknoloji'nin CEO'su Oğuz Alper Öktem'in New York'taki Türkevi'ni ziyaretinde çektirdiği video tepkilere neden oldu. Başkonsolos Reyhan Özgür'ün yanında elleri cebinde dolaşan Öktem, sosyal medyada, "Hisse taban üstüne taban ama ego tavan yapıyor" sözleriyle eleştirildi. Peki, Martı CEO'su kim? Oğuz Alper Öktem kimdir?