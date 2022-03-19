Mart'ta kar kalınlığı 145 santimetre oldu, kayak severler Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne koştu - Haberler

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Mart'ta kar kalınlığı 145 santimetre oldu, kayak severler Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne koştu

İhlas Haber Ajansı - Samet Dülek - Genel
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Mart'ta kar kalınlığı 145 santimetre oldu, kayak severler Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne koştuSİVAS Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak severler Mart ayında doyasına eğleniyor Sivas'ta Mart ayında olunmasına rağmen...

Mart'ta kar kalınlığı 145 santimetre oldu, kayak severler Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne koştu

SİVAS Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak severler Mart ayında doyasına eğleniyor

Sivas'ta Mart ayında olunmasına rağmen kar yağışlarının etkisini aralıklarla sürdürüyor. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde de kar kalınlığı 145 santimetreye ulaştı. Mart ayında kayak keyfini doyasıya yaşamak isteyen kayak severler Yıldız Dağı'na koştu. Kayak severlerin bazıları ise buz pistinde eğlenerek renkli görüntüler oluşturdu.

Mart'ta kar kalınlığı 145 santimetre oldu, kayak severler Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne koştu

Mart'ta kar kalınlığı 145 santimetre oldu, kayak severler Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne koştu

Mart'ta kar kalınlığı 145 santimetre oldu, kayak severler Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne koştu

İhlas Haber Ajansı / Samet Dülek - Genel

Toros Dağları, Turizm, Mart, kar, Genel, Haberler

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