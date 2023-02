Şubat ayının bitmesine yakın vatandaşlar Mart ayında büyük deprem bekleniyor mu araştırıyor. Konu hakkında birçok teori üretilse de vatandaşlar resmi kaynakları merak ediyor. Peki, Mart ayında deprem mi olacak 2023? Bu sene Mart'ta deprem bekleniyor mu? 2023 Mart'ta İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de büyük deprem olur mu? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL İÇİN DEPREM BEKLENİYOR MU 2023?

Geçtiğimiz haftalarda Prof. Dr. Naci Görür'ün yaptığı açıklamalar:

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Naci Görür'den İstanbul için korkutan uyarı: "400 binden fazla insanın can güvenliği yok"

Osmaniye'de 3 Şubat'ta gerçekleşen depremin ardından Kahramanmaraş için endişeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Naci Görür şimdi de Marmara Bölgesi'ne dikkat çekti. Marmara'nın tehdit altına girdiğini söyleyen Görür, "İstanbul'daki binaların yüzde 75'i gelecek depreme dayanmaz. 400 binden fazla insanın can güvenliği yok. İstanbul'daki yapı stoku bundan iyi mi sanıyorsunuz? İstanbul'u depreme hazırlamak lazım." ifadelerini kullandı.

3 Şubat'ta Osmaniye'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş için edişeli olduğunu söyleyen Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, FOX TV Ana Haber'de Marmara Bölgesi'ne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İstanbul'un korkuttuğunu, 400 binden fazla insanın can güvenliğinin olmadığını söyleyen Görür, "Marmara tehdit altına girdi. KİPTAŞ ve İBB'nin yaptığı araştırmalara göre, İstanbul'daki binaların yüzde 75'i gelecek depreme dayanmaz. 400 binden fazla insanın can güvenliği yok. İstanbul'daki yapı stoku bundan iyi mi sanıyorsunuz? İstanbul'u depreme hazırlamak lazım. İstanbul depreme hazırlıklı değil. Bir an önce bu hazırlığı yapmak lazım. Hükümet ile İBB bir arada çalışması lazım çekişerek olmaz. İstanbul bizi korkutuyor. Son evreleri oynuyoruz. 2029'a kadar her an olmak kaydıyla deprem olma şansı yüzde 62." ifadelerini kullandı.

2023 MART AYINDA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Uzmanların yaptığı açıklamaya göre Mart ayında da artçı depremlerin olması bekleniyor. Fakat büyük depremler konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Mart ayında büyük İstanbul depremi olacağına dair sosyal medyadaki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.