Mart ayı KYK bursu yattı mı? KYK burusu ne kadar?

Milyonlarca Üniversite öğrencilerine ödemeler yatıyor! Öğrenciler ise bursların ne zaman ödeneceğini ve burs miktarlarını sorguluyor. Konuyla ilgili açıklama GSB Bakanı Mehmet Kasapoğluğundan geldi. Peki, Mart ayı KYK bursu yattı mı? KYK bursu ne kadar? Öğrenim kredisi ve KYK bursu nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine her ay burs ve öğrenim kredisi verilmekte olanKYK burslarının ne zaman yalatacağı ve bursların ne kadar olduğu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili açıklama GSB Bakanı Mehmet Kasapoğluğundan geldi. Peki, Mart ayı KYK bursu yattı mı? KYK bursu ne kadar? Öğrenim kredisi ve KYK bursu nedir? Detaylar haberimizde...

MART AYI KYK BURSU YATI MI?

GSB Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ileöğrencilere müjdeyi verdi. Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Kasapoğlu, "Sevgili gençler, mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Buna göre; KYK burs ve öğrenim kredisi alan öğrencilerin mart ayı ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı.

KYK BURUSU NE KADAR?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarılmıştı.

KYK BURSU NEDİR?

KYK bursu, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda yer alan şartları sağlayan ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere verilen karşılıksız ödenektir. Halk arasında başbakanlık bursu olarak da bilinmektedir.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi geri ödenmektedir.