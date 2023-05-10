Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranını açıkladı ve birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Mart ayı işsizlik oranı kaç oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Mart ayı işsizlik oranı! Mart ayı işsizlik oranı kaç oldu? Mart ayı işsizlik oranı yüzde kaç?

Türkiye'de işsizlik oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bir süredir vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan Mart ayı işsizlik oranı kaç oldu? Sorusu da böylece yanıt buldu. TÜİK'in açıklamasına dair detaylı açıklamalar ise haberimiz içerisinde yer almakta. Peki, Mart ayı işsizlik oranı! Mart ayı işsizlik oranı kaç oldu? Mart ayı işsizlik oranı yüzde kaç?

MART AYI İŞSİZLİK ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı mart ayında değişiklik göstermeyerek yüzde 10 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısı 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi oldu.

MART AYI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ?

TÜİK'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "Hanehalkı İşgücü Araştırması Mart ayı anket uygulaması, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yapılamamıştır. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı %4,4'tür. Mart ayı bülteninde yer alan sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplanmıştır. Yapılan geçici yöntemsel değişiklik ile ilgili açıklamalar metaveri bölümünde sunulmuştur. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisi göstergelere yansıtılamamış olup ilerleyen dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,1 iken kadınlarda %13,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,2 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %30,7 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 41 bin kişi artarak 34 milyon 970 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,9 iken kadınlarda %35,7 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık artış ile %20,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,2, kadınlarda ise %28,9 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile %21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,2 olarak tahmin edildi."