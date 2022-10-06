Mart ayı hangi burç? Mart hangi burç oluyor? Mart ayında doğanlar hangi burç? Mart ayında doğanların burç özellikleri!
Gündem Haberleri
Astrolojide bulunan 12 burcun ait olduğu tarih aralıkları var. Her ay doğan kişilerin burçları farklı oluyor ve burcunun özelliklerini taşıyor. Astrolojiye ilgisi olmasa bile çoğu insan Mart ayı hangi burç? Sorusunu en az bir kez arama motorunda aratıyor. Peki, Mart ayı hangi burç? Mart hangi burç oluyor? Mart ayında doğanlar hangi burç? Mart ayında doğanların burç özellikleri!
Mart ayı hangi burç? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılmakta. Astrolojiye ilgisi olan ve olamayan çoğu kişi Mart ayı hangi burç? Sorusunu merak ediyor. Astrolojide her burcun belli bir tarih aralığı vardır. Mart ayında doğan kişilerin hangi burç olduğu ise merak ediliyor. Peki, Mart ayı hangi burç? Mart hangi burç oluyor? Mart ayında doğanlar hangi burç? Mart ayında doğanların burç özellikleri!
MART AYI HANGİ BURÇ?
Mart ayında doğan kişiler tarih aralığına göre balık veya koç burcu oluyor. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğanlar koç burcu olurken, 20 Şubat - 20 Mart günü doğan kişiler balık burcu oluyor. Mart ayında doğan kişiler koç veya balık burcu özelliği taşır. Mart ayının hangi tarih aralığında doğmuşsa o burcun özelliği taşınır.
BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Son yükselen burcumuza geldi sıra. Bir ortamda biri balık burcu olduğunu söylediği zaman çoğu insanın yüzünde hemen bir acıma, merhamet ifadesi belirir. Aslında tam olarak haksız da sayılmazlar. 2 yöneticili bir burç klasik astrolojiye göre Jüpiter modern astrolojiye göre ise Neptün. Jüpiter'in iyimserliği Neptün'ün yaratıcılık ve hayal gücü birleşmiştir bu burçta.
Hassastırlar ve kolay kolay çevrelerindeki insanlar tarafından anlaşılmazlar. Çünkü onların hayata baktığı pencere realist değil, onlar olayları manevi tarafları ile görmeye çalışırlar. Oldukça yaratıcı, hayal güçleri geniş, merhametli bir yapıları vardır. Arada bir balıkların bir başkası tarafından silkelenmesi gerekir dünyaya dönmeleri için, çünkü bu kadar iyimserliği kaldırabilecek bir düzende yaşamıyoruz.
Sezgileri çok kuvvetlidir ama sezgilerini aktarma konusunda objektif olmakta zorlanabilirler, çünkü birilerini kırmak, incitmek isteyecekleri en son şeydir. Kova bireysel bir burçtu, toplum içinde bireyselliğini korumasını bilirdi ama balıklar bütünleşme arzusu içindedir. Amaçları bütünle bir olma, bütünleşme, ilahi olanla yakınlaşmadır.
Bilinçaltları çok doludur. Hayatlarında zaman zaman yüzleşmek zorunda oldukları durumlarla karşılaşırlar. Bunlar korkuları olabilir, görmek istemediği gerçekler olabilir. Fikirler ve düşünceleri değişken olabilir. İkonasında her 2 yöne doğru giden balıkla simgelenir. Ne yöne gideceği konusunda, ne karar vereceği konusunda zaman zaman kaoslara düşebilirler.
Alıngandırlar, bir balığın her an neye kırılacağını kestirebilmek zordur, sizin önemsemediğiniz bir kelime veya şaka onların alınması ve üzülmesi için yeterli olabilir. Bu yüzden bir balığın tepkilerini kestirmek zaman zaman zordur. Romantiktirler. İsyan edici olmaktansa yaşanan her şeyin, hayata gelişlerin bir sebebi olduğunu düşünür ve kabullenici bir davranış sergileyebilirler.
Duyguları çok yoğundur. Bu duyguları kendi içinde yaşayabilir paylaşmayabilirler. Duygusal olarak kendilerini güvende hissetmek onlar için çok önemlidir. Kolay kolay da kimseye güvenmezler.
İnisiyatif almak, girişimci olmak, etki yaratmak onlara göre değildir. Yapmaları gerektiği kadarını yaparlar, genel olarak tembeldirler. İnançları konusunda kuvvetlidir, ruhsal konuları, dini konuları araştırmayı, bilgi sahibi olmayı severler. Fikirleri, düşünceleri, zihinlerini toparlanmakta bazen zorlanabilir ve unutkan olabilirler.
Empatik değil sempatik bir burçtur. Sadece sizin ne yaşadığınız ve ne hissettiğinizi anlamakla kalmaz, aynı duyguyu ve düşünceyi sizinle beraber yaşayabilirler.
Medikal astrolojiye göre; ayakları yönetirler. Ayaklarda çıkan tüm rahatsızlıklar, gut hastalığı, mantarlar, romatizmalar, ağrılar, balgamlar, kabuklu yaralar, rutubetten kaynaklı rahatsızlıklar, soğuk algınlıkları balık burcu hastalıkları arasında yer alır.
Hayattaki Amaçları
Yargılamayı bırakmalı
Şefkat ve Merhameti öğrenmeli
Yaşamın ruhsal, spiritüel yolu ile ilgilenmek
Endişeleri bırakmalı
Ayrıntılara takılıp kalmaktan ilerleyememek
Sürekli hata aramaya çalışmayı bırakmalı
Esnek olabilmeyi öğrenmeli
Tevekkül edebilmeli
Yeri geldiğinden vazgeçmeyi de öğrenebilmeli
Sezgilerine güvenmeyi öğrenmeli
Balık Burcuna Uygun Meslekler
Sanatçı, hayır kurumu çalışanı, tasarımcı, sihirbaz, doktor, hastabakıcı, ses mühendisi, öykü yazarı, denizci, güzellik uzmanı, dansçı, müzisyen, garson, dekoratör, tasarımcı, falcı, medyum.
Balık Kadının Diğer Burçlarla İlişkisi
Balık Kadını- Koç Erkeği: Dürüst
Balık Kadını- Boğa Erkeği: İyi eş
Balık Kadını- İkizler Erkeği: Gözden geçirmelik
Balık Kadını- Yengeç Erkeği: Karışık
Balık Kadını- Aslan Erkeği: Romantik
Balık Kadını- Başak Erkeği: Yardımcı
Balık Kadını- Terazi Erkeği: Müstesna aşk
Balık Kadını- Akrep Erkeği: Hem acı hem tatlı
Balık Kadını- Yay Erkeği: Çok duygusal
Balık Kadını- Oğlak Erkeği: Büyük mutluluk
Balık Kadını- Kova Erkeği: Eşini koruyan
Balık Kadını- Balık Erkeği: İnanılmaz
Balık Erkeğinin Diğer Burçlarla İlişkisi
Balık Erkeği- Koç Kadını: Zor
Balık Erkeği- Boğa Kadını: Büyülü
Balık Erkeği- İkizler Kadını: Çok mutlu
Balık Erkeği- Yengeç Kadını: Yüksek sabır
Balık Erkeği- Aslan Kadını: Çok parlak
Balık Erkeği- Başak Kadını: İnanılmaz
Balık Erkeği- Terazi Kadını: İyi bir eş
Balık Erkeği- Akrep Kadını: Çok iyi
Balık Erkeği- Yay Kadını: Zor
Balık Erkeği- Oğlak Kadını: Olabilir
Balık Erkeği- Kova Kadını: Gözyaşı ile son bulan
Balık Erkeği- Balık Kadını: İnanılmaz