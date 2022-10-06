Astrolojide bulunan 12 burcun ait olduğu tarih aralıkları var. Her ay doğan kişilerin burçları farklı oluyor ve burcunun özelliklerini taşıyor. Astrolojiye ilgisi olmasa bile çoğu insan Mart ayı hangi burç? Sorusunu en az bir kez arama motorunda aratıyor. Peki, Mart ayı hangi burç? Mart hangi burç oluyor? Mart ayında doğanlar hangi burç? Mart ayında doğanların burç özellikleri!

Mayıs ayı hangi burç? Mayıs hangi burç oluyor? Mayıs ayında doğanlar hangi burç? Mayıs ayında doğanların burç özellikleri!

Mart ayı hangi burç? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılmakta. Astrolojiye ilgisi olan ve olamayan çoğu kişi Mart ayı hangi burç? Sorusunu merak ediyor. Astrolojide her burcun belli bir tarih aralığı vardır. Mart ayında doğan kişilerin hangi burç olduğu ise merak ediliyor. Peki, Mart ayı hangi burç? Mart hangi burç oluyor? Mart ayında doğanlar hangi burç? Mart ayında doğanların burç özellikleri!

MART AYI HANGİ BURÇ?

Mart ayında doğan kişiler tarih aralığına göre balık veya koç burcu oluyor. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğanlar koç burcu olurken, 20 Şubat - 20 Mart günü doğan kişiler balık burcu oluyor. Mart ayında doğan kişiler koç veya balık burcu özelliği taşır. Mart ayının hangi tarih aralığında doğmuşsa o burcun özelliği taşınır.

BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Son yükselen burcumuza geldi sıra. Bir ortamda biri balık burcu olduğunu söylediği zaman çoğu insanın yüzünde hemen bir acıma, merhamet ifadesi belirir. Aslında tam olarak haksız da sayılmazlar. 2 yöneticili bir burç klasik astrolojiye göre Jüpiter modern astrolojiye göre ise Neptün. Jüpiter'in iyimserliği Neptün'ün yaratıcılık ve hayal gücü birleşmiştir bu burçta.

Hassastırlar ve kolay kolay çevrelerindeki insanlar tarafından anlaşılmazlar. Çünkü onların hayata baktığı pencere realist değil, onlar olayları manevi tarafları ile görmeye çalışırlar. Oldukça yaratıcı, hayal güçleri geniş, merhametli bir yapıları vardır. Arada bir balıkların bir başkası tarafından silkelenmesi gerekir dünyaya dönmeleri için, çünkü bu kadar iyimserliği kaldırabilecek bir düzende yaşamıyoruz.

Sezgileri çok kuvvetlidir ama sezgilerini aktarma konusunda objektif olmakta zorlanabilirler, çünkü birilerini kırmak, incitmek isteyecekleri en son şeydir. Kova bireysel bir burçtu, toplum içinde bireyselliğini korumasını bilirdi ama balıklar bütünleşme arzusu içindedir. Amaçları bütünle bir olma, bütünleşme, ilahi olanla yakınlaşmadır.

Bilinçaltları çok doludur. Hayatlarında zaman zaman yüzleşmek zorunda oldukları durumlarla karşılaşırlar. Bunlar korkuları olabilir, görmek istemediği gerçekler olabilir. Fikirler ve düşünceleri değişken olabilir. İkonasında her 2 yöne doğru giden balıkla simgelenir. Ne yöne gideceği konusunda, ne karar vereceği konusunda zaman zaman kaoslara düşebilirler.

Alıngandırlar, bir balığın her an neye kırılacağını kestirebilmek zordur, sizin önemsemediğiniz bir kelime veya şaka onların alınması ve üzülmesi için yeterli olabilir. Bu yüzden bir balığın tepkilerini kestirmek zaman zaman zordur. Romantiktirler. İsyan edici olmaktansa yaşanan her şeyin, hayata gelişlerin bir sebebi olduğunu düşünür ve kabullenici bir davranış sergileyebilirler.

Duyguları çok yoğundur. Bu duyguları kendi içinde yaşayabilir paylaşmayabilirler. Duygusal olarak kendilerini güvende hissetmek onlar için çok önemlidir. Kolay kolay da kimseye güvenmezler.

İnisiyatif almak, girişimci olmak, etki yaratmak onlara göre değildir. Yapmaları gerektiği kadarını yaparlar, genel olarak tembeldirler. İnançları konusunda kuvvetlidir, ruhsal konuları, dini konuları araştırmayı, bilgi sahibi olmayı severler. Fikirleri, düşünceleri, zihinlerini toparlanmakta bazen zorlanabilir ve unutkan olabilirler.

Empatik değil sempatik bir burçtur. Sadece sizin ne yaşadığınız ve ne hissettiğinizi anlamakla kalmaz, aynı duyguyu ve düşünceyi sizinle beraber yaşayabilirler.

Medikal astrolojiye göre; ayakları yönetirler. Ayaklarda çıkan tüm rahatsızlıklar, gut hastalığı, mantarlar, romatizmalar, ağrılar, balgamlar, kabuklu yaralar, rutubetten kaynaklı rahatsızlıklar, soğuk algınlıkları balık burcu hastalıkları arasında yer alır.

Hayattaki Amaçları

Yargılamayı bırakmalı

Şefkat ve Merhameti öğrenmeli

Yaşamın ruhsal, spiritüel yolu ile ilgilenmek

Endişeleri bırakmalı

Ayrıntılara takılıp kalmaktan ilerleyememek

Sürekli hata aramaya çalışmayı bırakmalı

Esnek olabilmeyi öğrenmeli

Tevekkül edebilmeli

Yeri geldiğinden vazgeçmeyi de öğrenebilmeli

Sezgilerine güvenmeyi öğrenmeli

Balık Burcuna Uygun Meslekler

Sanatçı, hayır kurumu çalışanı, tasarımcı, sihirbaz, doktor, hastabakıcı, ses mühendisi, öykü yazarı, denizci, güzellik uzmanı, dansçı, müzisyen, garson, dekoratör, tasarımcı, falcı, medyum.

Balık Kadının Diğer Burçlarla İlişkisi

Balık Kadını- Koç Erkeği: Dürüst

Balık Kadını- Boğa Erkeği: İyi eş

Balık Kadını- İkizler Erkeği: Gözden geçirmelik

Balık Kadını- Yengeç Erkeği: Karışık

Balık Kadını- Aslan Erkeği: Romantik

Balık Kadını- Başak Erkeği: Yardımcı

Balık Kadını- Terazi Erkeği: Müstesna aşk

Balık Kadını- Akrep Erkeği: Hem acı hem tatlı

Balık Kadını- Yay Erkeği: Çok duygusal

Balık Kadını- Oğlak Erkeği: Büyük mutluluk

Balık Kadını- Kova Erkeği: Eşini koruyan

Balık Kadını- Balık Erkeği: İnanılmaz

Balık Erkeğinin Diğer Burçlarla İlişkisi

Balık Erkeği- Koç Kadını: Zor

Balık Erkeği- Boğa Kadını: Büyülü

Balık Erkeği- İkizler Kadını: Çok mutlu

Balık Erkeği- Yengeç Kadını: Yüksek sabır

Balık Erkeği- Aslan Kadını: Çok parlak

Balık Erkeği- Başak Kadını: İnanılmaz

Balık Erkeği- Terazi Kadını: İyi bir eş

Balık Erkeği- Akrep Kadını: Çok iyi

Balık Erkeği- Yay Kadını: Zor

Balık Erkeği- Oğlak Kadını: Olabilir

Balık Erkeği- Kova Kadını: Gözyaşı ile son bulan

Balık Erkeği- Balık Kadını: İnanılmaz