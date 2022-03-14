Mart ayı faiz kararı ne olur? merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Peki, Mart ayı faiz kararı ne olur? Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası faiz kararı beklentileri! Detaylar haberimizde...

MART AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu. Merkez Bankası 2022 yılının üçüncü faiz kararını ise 17 Mart Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA ANKETİ

AA Finans'ın piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

FOREKS ANKETİ

ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü. 2022 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 9 ekonomistin medyan tahmini yüzde 14,00 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 12,00 ve yüzde 22,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi de yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 9,00-20,00 aralığında oluşmuştu.

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