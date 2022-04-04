Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı enflasyon oranı nedir? 2022 TÜİK'ten Mart ayı enflasyon açıklaması

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2022 TÜİK'TEN MART AYI ENFLASYON AÇIKLAMASI

Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz Mart ayında enflasyon yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14 olduğu açıklandı. Bununla beraber son 20 yılın enflasyon zirvesine çıktığı belirlendi.

MART AYI ENFLASYON ORANI NEDİR?

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

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