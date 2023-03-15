EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından Emekli maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceği bir süredir vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Konuya dair açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından geldi. Peki, Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? EYT maaşları ne kadar olacak? EYT'lirler ilk maaşlarını ne zaman alacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şubat ayı emekli ve memur maaşlarının erken yatacağını açıklamıştı .Bu kapsamda ödemeler 14-15 Şubata hak sahiplerine yapıldı. Vatandaşlar Mart ayı emekli maaşlarını erken ödenip ödenmeyeceğini araştırlıyor.Peki, Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? EYT maaşları ne kadar olacak? EYT 'lirler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Detaylar haberimizde...

MART AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz ay emekli maaşlarının ödeme tarihleri, deprem felaketi nedeniyle 4 gün öne çekilmişti. Mart ayı emekli maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya dair yeni bir gelişme olursa haberimize yer vereceğiz.

EYT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

EYT ile emekli olacakların aylık maaşlarıyla ilgili edinilen bilgiye göre Ortalama aylık tutarı SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 TL, BAĞ-KUR'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 TL, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar için de 12 bin 389 TL aylık ödeme yapılması bekleniliyor.

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması bekleniliyor. EYT ödemelerinin 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme şeklinde yapılması bekleniliyor. BöyleceHak kaylarının önüne geçirmiş olacak. Buna göre; Mart ayında dilekçe veren EYT'liler, Nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.