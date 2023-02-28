Mart ayı doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? Doğalgaz destek başvuruları nasıl yapılır? Doğalgaz destek ödemeleri ne kadar?

Mart ayı doğalgaz destek ödemeleri için geri sayı başladı. İhtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Doğalgaz destek ödemelerinin ne zaman yatacak? Doğalgaz destek başvuruları nasıl yapılır? Doğalgaz destek ödemeleri ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Doğalgaz desteği ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerdir. Doğal desteğine ilişkin Mart ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Vatandaşlar doğalgaz destek ödemelerinin ne zaman yatacağını ve doğalgaz destek ödemelerinin başvurularına nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, doğalgaz destek ödemelerinin ne zaman yatacak? Doğalgaz destek başvuruları nasıl yapılır? Doğalgaz destek ödemeleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Doğalgaz yardım ödemesi dönemsel ihtiyaç sahibi olup temek ihtiyaçlarını karşılayamadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafındanbelirlenen hanelere 900 TL ve 2500 TL arasında doğalgaz destek ödeesi yapılıyor. Doğalgaz destek ödemeleri her ayın 15 ile 30 arasında hak sahiplerine veriliyor. Buna göre Mart ayı Doğalgaz destek ödemelerinin 15 -30 Mart tarihlerinde hak sahiplerine verilmesi bekleniliyor.

DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyenler başvurularını e-devlet üzerinden yapıyor. Sosyal hizmetler sosyal yardım başvuru hizmeti adresinden müracaatlar alınıyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar destek ödemeleri PTT aracılıyla yapılıyor. Vatandaşlar doğalgaz faturalını göstererek desteklerden yaralanabilir.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

İhtiyaç sahibi hanelere ödenen doğalgaz yardımı Isıl harita baz alınarak belirlenerek ihtiyaç amibi hanelere aylık900 TL ile 2.500 TL arasında tutarlarda doğalgaz destek ödemesi yapılıyor.