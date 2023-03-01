Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine verilecek olan zamlı destek ödemelerinin tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor .Konuyla ilgili açıklama Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Derya Yanıktan geldi. Peki, Mart ayı Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek Paketi başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Aile Destek Programı ödemeleri için geri sayım başlamış durumda. Aile Destek Paketi kapsamında; hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 - 1.250 TL arasında değişen ödemeler yapılıyor. Aile destek Paketi Mart ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Bakan Derya Yanıktan geldi. Peki, Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek Paketi başvuru şartları neler? Aile Destek Paketi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Aile destek Paketi nedir? Detaylar haberimizde...

AİLE DESTEK PAKETİ NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır. Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

AİLE DESTEK PAKET NE KADAR OLUR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Destek Program ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Hane geliri 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programı başvuru şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az 18 yaşını doldurmuş adaylar başvuruda bulunabilmektedir.

Yurtiçinde ikamet etmek gerekmekte olup yerleşim adresi yurtdışında olanların başvuruları kabul edilmemektedir.

Mavi kart sahiplerinin başvuruları kabul edilmemektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

ZAMLI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı. Aile Destek Programı Mart ayı ödemelerinin 6 Mart ile 10 Mart arasında vatandaşların TC kimlik numarası son hanelerine göre hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniliyor.