Aile Destek Programı ödeme tarihleri için geri sayım başladı. Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet ve Dayanışma Vakfı üzerinden yapılabiliyor. Mart aile destek parası ne zaman yatacak? 2023 Aile destek programı mart ayı ne zaman yatacak, aile destek paketi ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek Paketi ödemeleri için geri sayım başladı. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı değişen miktarlarda ödenen Aile Destek Programı kapsamında alınan sosyal yardım parasının ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. Peki, Mart aile destek parası ne zaman yatacak? 2023 Aile destek programı mart ayı ne zaman yatacak, aile destek paketi ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde...

MART AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK 2023?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.

2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.