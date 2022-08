Marslı (İngilizce: The Martian), Ridley Scott tarafından yönetilen 2015 yapımı bilimkurgu türündeki ABD filmi. Peki, Marslı filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Marslı filmi nerede çekildi, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir?

MARSLI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin iç sahnelerinin çekimi için Macaristan, Budapeşte dışında Korda Studios dünyanın en büyük ses sahnelerinde biri olduğu için tercih edildi. Çekimler 24 Kasım 2014 tarihinde Macaristan'da başladı. Ridley Scott Marslı filmi için 3D kameraları seçti. Gerçek patatesler çekim için ses sahnesinde büyütüldü. Altı kişilik bir ekip film için 15 takım elbise dikti. Film için kullanışlı zemin olarak Ürdün'de bulunan UNESCO dünya mirası olan Wadi Rum'da çekimler yapıldı. Wadi Rum, Görev: Mars (2000), Kırmızı Gezegen (2000), ve The Last Days on Mars gibi Mars'da geçen diğer filmler içinde yer olarak kullanılmıştı. Çekimler yaklaşık 70 gün sürdü.

Andy Weir romanında Watney için olarak yalnız ve depresif yazımdan kaçındı. Watney'in mizahi yapısı bunu korurken Scott karakterin toplumdan soyut yapısını geniş bir perdede gösterdi.

Scott'un dediğine göre film için düzenlemeler yapılmadan önce uzunluğu 2 saat 45 dakikaydı. Scott ayrıca filmin genişletilmiş sürümünün ev videosu için yayınlanmasını onayladı.

MARSLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

2035 yılında Ares III mürettebatı Mars yüzeyine sefer düzenlemektedir. Güneş zamanı ile 31 gün sürmesi gereken seferin 18. gününde çıkan şiddetli toz fırtınası astronotları görevi iptal etmeye ve geri dönmeye zorlar. Ares III görev komutanı Melissa Lewis (Jessica Chastain) acil durum kalkışının hazırlanmasını emrederek görevi iptal eder. Tahliye sırasında kuvvetli fırtına birincil iletişim anteninin parçasını kırarak astronot Mark Watney'in (Matt Damon) karnına şiddetli bir şekilde çarparak uzay giysisini de deler ve onu uzağa fırlatarak kaybolmasına neden oldur. Öldüğünü düşünen ekip arkadaşları onu bırakıp Dünya'ya döner. NASA müdürü Theodore Sandres (Jeff Daniels) Mark Watney'in enkazda kalarak öldüğüyle ilgili bir basın toplantısı düzenler.

Fırtına dağıldıktan sonra Watney düşük oksijen uyarı sesiyle uyanır. Kumları üzerinden atıp kalkarken karnına girmiş olan anten parçasını çıkarır ve Mars yaşam kışlasına girer. Uzay giysisini çıkarır ve karnının içine girmiş olan bir metal parçasını çıkarır. Ardından bir televizyona NASA kullanıcı adını ve şifresini girerek video kaydı ile günlük tutmaya başlar. O gece orada ölüp gitmeme konusunda kendisine hırs yapar.

Hayatta kalmak için elinden geleni yapmaya karar veren Watney, elinde olan yiyecek sayısını bir kağıda yazar. Ardından tuvalete gider ve çıkmadan önce vakum sifon düğmesine basar. O an aklına bir fikir gelir. Hemen fikrini video kaydına alır. Watney tüm ekip için verilen yiyeceklerin Güneş zamanına göre toplam 300 gün kadar kendisine yeteceğini hesaplar. Aynı zamanda bitki bilimçi de olan Watney tuvaletten vakumlanan insan atıklarını gübre olarak kullanarak patates yetiştirmeyi düşünmektedir.

Aynı zamanda karnındaki yarası hala kanayan Watney toprak olarak Mars'ın yüzeyini kullanır. Kazdıklarını bir taşıma aracının içine koyar ve el ile çekerek etrafını muşamba ile bantladığı bir odaya götürür. Ardından döktüklerini kürekle düzenler ve patatesleri koymak için sıra çeker. Burnuna bir çift tıpa koyarak atıkları bir kovaya boşaltarak ıslatır ve karıştırır. Sonra sıra çektiği kumların arasına koyar, üzerini kumla kapatır ve üstüne patatesi yerleştirerek onunda üstünü kapatır.

O gece tarlayı ekip biçmek için suya ihtiyacı olduğunu düşünür. Watney hidrojeni oksijene ekleyip yakarak su elde etmeyi amaçlar. İlk denemesinde yaptığı bir hesaplama hatası yüzünden başarısız olur. İkinci denemesinde başarıya ulaşan Watney Güneş zamanına göre 54. günde patateslerin yavaş yavaş büyüdüğü görür.

Dünyada ise Watney için bir cenaze töreni düzenlenmiştir. NASA Mars Görevleri Yöneticisi Vincet Kapoor (Chiwetel Ejiofor) NASA müdürü Sanders'ı Marsa bir görev daha düzenlenmesi için ikna etmeye çalışır fakat NASA müdürü bunu kabul etmez. Kapoor o gece 01:30'da Johnson Uzay Merkezi'ndeki NASA Uydu Haberleşme biriminde çalışan Mindy Park'a (Mackenzie Davis) Mars'taki görev yerine ait koordinatları mesaj olarak gönderir. Koordinatlara bakıldığında Güneş zamanına göre 18. gün ile 54. gün arasında geçen zamanda Mars'ta bırakılan yüzey aracının hareket ettirilerek yerinin değiştirildiği gözlemlenir. NASA müdürü resimleri yayınlayarak Watney'in hayatta olduğunun açıklanmasına karar verir fakat Watney'in hayatta olduğunun ekip arkadaşlarına söylenmesine izin vermez. Ayrıca Watney'e ulaşabilmek için insansız uzay aracı yapılmasına karar verilir.

Güneş zamanı ile 70. günde, Watney bir sonraki NASA görevi Ares IV'ün 3200 kilometre uzaktaki bir kratere iniş yapması gerektiğini hesaplamaktadır. Kendisine yaşam süresi olarak belirlendiği 4 yıl içinde oraya gitmesi gerektiğini düşünen Watney bu durum halinde yolculuğun 50 gün süreceğini ve o günleri bir yüzey aracı içerisinde geçireceğini de hesaplar. İşe koyulur fakat Mars'ın soğuğuna dayanamayarak o gece ilerlediği kadar geri dönmek zorunda kalır.

Dünya'da Watney'e ulaşabilmenin yolları aranırken Watney'de Dünya ile iletişim kurabilmek için çareler aramaktadır. Güneş zamanının 79. gününde 48 gün sonra büyüyen patateslerini hasat edip yeniden eker. Ardından Mars için belirlenen bir haritaya bilgisayar üzerinden bakmaya başlar. Watney haritadan Pathfinder'ın yerini bulduğunu anlar ve yüzey aracıyla onu kumların altından çıkartır. Watney Pathfinder'ı yeniden çalıştırmayı başararak Dünya'ya sinyal göndermeyi başarır. Pathfinder ile bir iletişim yöntemi bulan Watney, NASA'nın çalışanlarından Pathfinder ile iletişim kurabilsin diye yüzey aracının nasıl hackleneceğini öğrenir. Böylelikle yazışarak iletişim kurmaya başlar. Watney yaşadığının ekip arkadaşına söylenmediğini öğrenir ve bu duruma çok sinirlenir. Bu olaydan sonra Mitch Henderson (Sean Bean) Ares III mürettebatına Watney'in yaşadığını söyler.

Mars'taki yemek stoku bitmeye başlayan Watney bir kaza sonucu yanlışlıkla barınağı havaya uçurur ve yetiştirmeye çalıştığı patatesleri harap olur. Dünyada yapılması beklenen insansız roket fırlatılır fakat başarısız olunur. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden motor istenir ve istenilen motor alınır. Bir kez daha roket fırlatılır ve tasarıya göre roketin ARES III mürettebatının gemisine girmelidir. Watney'inde Mars'tan uzay yörüngesine girmesi ve uzay boşluğunda kendi gemisini terk ederek Ares III'e girmesi gereklidir. Watney uzay eldiveninde parmağına bir delik açarak kendisini Ares III'e yönlendirir. Watney ve komutan Lewis birbirlerine tutunarak gemiye binerler.

MARSLI OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon, Mark Watney, Ares III ekibin parçası olan bir botanikçi, Mars'ta şiddetli bir fırtınadan sonra öldüğü tahmin edildi. Watney evin yolunu bulmak için marifet ve zekâsını kullanmak zorunda kalır.

Jessica Chastain, Melissa Lewis, Bir jeolog ve Ares III görev komutanı.

Kristen Wiig, Annie Montrose, NASA medya ilişkileri yöneticisi. Watney'i kurtarma sırasında NASA'nın kamu algısı ile ilgilenmektedir.

Jeff Daniels, Theodore "Teddy" Sanders, NASA müdürü. Sanders, gereksiz riskler için yetkili ama kaçıngan olduğu gösterilmiştir.

Michael Peña, Major Rick Martinez, Ares III görev pilotu.

Kate Mara, Beth Johanssen, Ares III sistem operatörü.

Sean Bean, Mitch Henderson, Ares III görev yöneticisi. Önceliği her zaman Ares III mürettebatının refahı ve istikrardır.

Sebastian Stan, Dr. Chris Beck, Ares III görevi için bir astronot ve uçuş cerrahı.

Aksel Hennie, Dr. Alex Vogel, Navigator ve kimyager olan bir Alman vatandaşı.

Chiwetel Ejiofor, Vincent Kapoor, NASA'nın Mars görevi direktörü ve Watney ile temas kurmak için birinci şahıs .

Donald Glover, Rich Purnell,

Benedict Wong, Bruce Ng,

Mackenzie Davis, Mindy Park, Misyon Kontrol uydu planlayıcısı.

Naomi Scott, Ryoko

Nick Mohammed, Tim Grimes

Eddy Ko, Guo Ming, ÇUUİ baş bilim adamı

Chen Shu, Zhu Tao, ÇUUİ'nde başkan yardımcısı bilim adamı