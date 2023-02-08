Fransa Kupası iddialı takımlarından Marsilya ve PSG bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Marsilya- PSG maçı heyecanla bekleniyor. Marsilya-PSG maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Marsilya-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? PSG maçı nasıl izlenir? Marsilya PSG maçı ne zaman? İşte detaylar…

Psg maçı hangi kanalda? Marsilya ile PSG bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Marsilya - PSG maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Marsilya PSG maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Marsilya-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? PSG maçı nasıl izlenir? Marsilya PSG maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

MARSİLYA-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Marsilya-PSG maçı 8 Şubat Çarşamba günü 23.10'da gerçekleşecek.

MARSİLYA VE PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Marsilya ve PSG maçı Stade Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak. oynanacak.

MARSİLYA - PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya ve PSG arasındaki Fransa Kupası maçı Bein Sports 4, Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.