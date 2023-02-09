Marsilya - PSG maç özeti! (VİDEO) Marsilya maçı özeti izle! Marsilya PSG maçı kaç kaç bitti?

Marsilya -PSG maçını kaçıran futbolseverler Marsilya maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Marsilya -PSG maç özeti! Marsilya PSG maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Marsilya Marsilya maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Marsilya - PSG maç özeti! Fransa Kupası'nın takımlarından Marsilyave PSG bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Marsilya- PSG maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler MarsilyaPSG maç özeti! MarsilyaPSG maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, MarsilyaPSG maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

MARSİLYA-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Marsilya-PSG maçı 8 Şubat Çarşamba günü 23.10'da gerçekleşecek.

MARSİLYA VE PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Marsilya ve PSG maçı Stade Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak.

MARSİLYA - PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI CANLI İZLE!

Marsilya ve PSG arasındaki Fransa Kupası maçı Bein Sports 4, Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.