Marsilya – Paris Saint Germain MAÇ SONUCU! PSG maçı kaç kaç bitti? Marsilya –PSG maç sonucu ne?

Fransa Kupası'nın iddialı takımlarından Marsilya ve Paris Saint Germain bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Marsilya ile PSG maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Marsilya –Marsilya MAÇ SONUCU! Marsilya maçı kaç kaç bitti? Marsilya –PSG maç sonucu ne? İşte detaylar...