Marsilya – Paris Saint Germain MAÇ SONUCU! PSG maçı kaç kaç bitti? Marsilya –PSG maç sonucu ne?
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Fransa Kupası'nın iddialı takımlarından Marsilya ve Paris Saint Germain bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Marsilya ile PSG maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Marsilya –Marsilya MAÇ SONUCU! Marsilya maçı kaç kaç bitti? Marsilya –PSG maç sonucu ne? İşte detaylar...
Marsilya – PSG MAÇ SONUCU! Marsilya ve PSG bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan MarsilyaPSG maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Marsilya – PSG maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Marsilyamaçı kaç kaç bitti? Marsilya –PSG maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…
Marsilya-PSG maçı 8 Şubat Çarşamba günü 23.10'da gerçekleşecek.
Marsilya ve PSG maçı Stade Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak.
Marsilya ve PSG arasındaki Fransa Kupası maçı Bein Sports 4, Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.