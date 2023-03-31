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Marsilya - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mart Marsilya - Montpellier maçı nereden izlenir, link var mı?

Marsilya - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mart Marsilya - Montpellier maçı nereden izlenir, link var mı?

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Bugün Fransa Ligue 1 maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Marsilya - Montpellier maçı oldu. Futbol severler Marsilya - Montpellier maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Marsilya - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mart Marsilya - Montpellier maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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Marsilya - Montpellier maçı hangi kanalda? Marsilya - Montpellier maçı nerede oynanacak? Marsilya - Montpellier maçının canlı izleme linki var mı? Marsilya - Montpellier hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?

Marsilya - Montpellier Fransa Ligue 1 maçı 31 Mart Cuma 2023 tarihinde yani bugün 22:00 'da başlayacak.

Marsilya - Montpellier maçını Bilyoner TV ve Bein Sports 4 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç, Marsilya'da, Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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