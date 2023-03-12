Marsilya maçı nereden, nasıl izlenir? Marsilya-Strasbourg maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Fransa Ligue 1 liginin iddialı takımlarından Marsilya ve Strasbourg bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Marsilya- Strasbourg maçı heyecanla bekleniyor. Marsilya-Strasbourg maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Marsilya-Strasbourg maçı hangi kanalda? Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…
Marsilya maçı hangi kanalda? Marsilya ile Strasbourg bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Marsilya - Strasbourg maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Marsilya Strasbourg maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Marsilya-Strasbourg maçı hangi kanalda? Strasbourg maçı hangi kanalda? Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
Marsilya ve Strasbourg maçı 12 Mart Pazar günü saat 22.45'de gerçekleşecek.
Marsilya maçı Bein Sports 3 ve Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Marsilya ile Strasbourg arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Marsilya'da, Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak.