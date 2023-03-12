Marsilya maçı nereden, nasıl izlenir? Marsilya-Strasbourg maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fransa Ligue 1 liginin iddialı takımlarından Marsilya ve Strasbourg bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Marsilya- Strasbourg maçı heyecanla bekleniyor. Marsilya-Strasbourg maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Marsilya-Strasbourg maçı hangi kanalda? Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

Marsilya maçı hangi kanalda? Marsilya ile Strasbourg bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Marsilya - Strasbourg maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Marsilya Strasbourg maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Marsilya-Strasbourg maçı hangi kanalda? Strasbourg maçı hangi kanalda? Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

MARSİLYA-STRASBOURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Marsilya ve Strasbourg maçı 12 Mart Pazar günü saat 22.45'de gerçekleşecek.

MARSİLYA MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Marsilya maçı Bein Sports 3 ve Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

MARSİLYA STRASBOURG MAÇI NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Marsilya ile Strasbourg arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Marsilya'da, Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak.