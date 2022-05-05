Marsilya - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Marsilya - Feyenoord maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Marsilya - Feyenoord bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Marsilya - Feyenoord maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Marsilya - Feyenoord maçı ne zaman?
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Marsilya ile Feyenoord arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Marsilya-Feyenoord Maçı, 05 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Marsilya-Feyenoord Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Marsilya ve Feyenoord, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final maçı, Marsilya'da, Velodrome Stadyumu'nda oynanacak.