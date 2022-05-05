Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Marsilya - Feyenoord karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Marsilya - Feyenoord maçı şifresiz mi? Marsilya - Feyenoord maçı hakemi kim? Marsilya - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Marsilya - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Marsilya - Feyenoord maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

05-05-2022 MARSİLYA VS FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Marsilya ile Feyenoord arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

MARSİLYA-FEYENOORD MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MARSİLYA-FEYENOORD MAÇI HANGİ GÜN?

Marsilya-Feyenoord Maçı, 05 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

MARSİLYA-FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Marsilya-Feyenoord Maçı, saat 22:00 başlayacak.

MARSİLYA-FEYENOORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Marsilya ve Feyenoord, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final maçı, Marsilya'da, Velodrome Stadyumu'nda oynanacak.

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