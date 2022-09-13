Marsilya - E.Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Marsilya - E.Frankfurt maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Marsilya - E.Frankfurt bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Marsilya - E.Frankfurt maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Marsilya - E.Frankfurt maçı ne zaman?