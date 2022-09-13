Marsilya - E.Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Marsilya - E.Frankfurt maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Marsilya - E.Frankfurt bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Marsilya - E.Frankfurt maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Marsilya - E.Frankfurt maçı ne zaman?
Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Marsilya - E. Frankfurt karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Marsilya - E.Frankfurt maçı şifresiz mi? Marsilya - E.Frankfurt maçı hakemi kim? Marsilya - E.Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Marsilya - E.Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Marsilya - E.Frankfurt maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Marsilya ile E.Frankfurt arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Marsilya-E.Frankfurt Maçı, 13 Eylül Salı günü oynanacak.
Marsilya-E.Frankfurt Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Marsilya ve E.Frankfurt, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Marsilya'da, Velodrome Stadyumu'nda oynanacak.