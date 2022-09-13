Marsilya - E.Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda? Marsilya - E.Frankfurt maçı saat kaçta? Marsilya - E.Frankfurt HD canlı izleme linki?

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MARSİLYA - E.FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Marsilya - E.Frankfurt arasında Allianz Arena stadyumunda oynanacak mücadele 13 Eylül Salı günü Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

MARSİLYA - E.FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Marsilya - E.Frankfurt arasındaki mücadele 13 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak.