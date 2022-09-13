Marsilya - E.Frankfurt maçı canlı izle! Marsilya - E.Frankfurt maçı şifresiz Exxen HD canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi (UCL) canlı izle!
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Marsilya - E.Frankfurt maçı canlı yayın linki ve ilk 11 bilgileri şöyle;
UEFA Şampiyonlar Ligi Marsilya - E.Frankfurt maçı 13 Eylül 2022 Salı günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Exxen platformundan naklen canlı olarak yayınlanacak.
Marsilya: Lopez; Balerdi, Bailly, Gigot; Clauss, Gueye, Guendouzi, Tavares; Cengiz Ünder, Gerson; Sanchez.
Frankfurt: Trapp; Knauff, Tuta, Ndicka, Pellegrini; Jakic, Sow; Lindstrom, Gotze, Kamada; Kolo.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs 2022 gecesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.