Marshall Adaları milli marşı var mı? Vatandaşlar tarafından ülkelerin milli marşları merak edilen konular arasında yer alabiliyor. Özellikle futbol, basketbol, voleybol gibi milli takım maçları öncesi çalan milli marşlar ve sözleri merak ediliyor. Peki, Marshall Adaları milli marşı! Marshall Adaları marşı var mı? İşte detaylar...

MARSHALL ADALARI MİLLİ MARŞI

Forever Marshall Islands (Türkçe: Sonsuza kadar Marshall Adaları), Okyanusya ada ülkesi Marshall Adaları'nın millî marşıdır. Müzik ve şarkı sözleri eski devlet başkanı Amata Kabua tarafından oluşturulmuştur ve marş 1991 yılında kabul edilmiştir.

Adalarda bağımsızlığın ilan edildiği 1986 yılından 1991 yılına kadar Ij Io¸kwe Lo¸k Aelon¯ Eo Ao marşı kullanılmıştır.

MARSHALL ADALARI MİLLİ MARŞI İNGİLİZCE SÖZLERİ

My islands lie o'er the ocean;

Like a wreath of flowers upon the sea;

With the light of Mekar from far above;

Shining with the brilliant rays of life;

Our Father's wondrous creation;

Bequeathed to us, our Motherland;

I'll never leave my dear home sweet home;

God of our forefathers protect and bless forever Marshall Islands.

MARSHALL ADALARI MİLLİ MARŞI TÜRKÇE SÖZLERİ

Adalarım okyanusta yatıyor;

Denizdeki çiçeklerden bir çelenk gibi;

Mekar'ın ışığı çok yukarıda;

Yaşamın parlak ışınlarıyla parlıyor;

Efendimizin harika yaratımı;

Bize miras kalan vatanımız;

Evim evim güzel evimi asla terk etmeyeceğim;

Atalarımızın Tanrısı, sonsuza kadar Marshall Adaları'nı koruyor ve kutsuyor.