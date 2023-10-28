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Marshall Adaları bayraklı kruvaziyer Alanya'ya geldi

Rodos Adası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 181 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Alanya'ya ulaştı. Gemide çoğu ABD'li 651 yolcu ve 392 personel bulunuyor. Turistler ören yerlerini ziyaret etti ve alışveriş yaptı. Kruvaziyer akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.