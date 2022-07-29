(Marşal Adaları, hangisine sahip olmayan...) Kim Milyoner Olmak İster 29 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Marşal Adaları, hangisine sahip olmayan, Birleşmiş Milletlere üye olan bir ülkedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 29 TEMMUZ CUMA 200 BİN LİRALIK SORUSU

Marşal Adaları, hangisine sahip olmayan, Birleşmiş Milletlere üye olan bir ülkedir?

A-) Milli futbol takımı

B-) Milli marş

C-) Bayrak

D-) Başkent