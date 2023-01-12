Astroloji son zamanlarda çoğu kişinin gündeminde yer almaya başladı. Astroloji'de var olan ve artık neredeyse herkes tarafından bilinen retro kavramı sosyal medyada bilindik astrologların uyarıları nedeniyle gündemde kalıyor. Merak edilenler arasında ise Mars retrosu ne zaman bitiyor? 2023 Mars retrosu bitti mi? 2023 Retro takvimi! araması yapılıyor.

Her yıl birçok kez farklı gezegenlerde retro yaşarız. Retro, bir gezegenin geri hareket etmesidir. Astroloji severlerin merak ettiklerinden biri ise Mars retrosunun bitiş tarihi oldu. Arama motorlarında aratılanlar arasında Mars retrosu ne zaman bitiyor? 2023 Mars retrosu bitti mi? soruları yer alıyor. İşte 2023 Retro takvimi!

MARS RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

30 Ekim 2022 tarihinde başlayan Mars retrosu 13 Ocak tarihinde sona erecek. Mars retrosunun yanında devam eden Merkür retrosu ise 29 Aralık başladı ve 20 Ocak tarihinde sona eriyor.

2023 RETRO TAKVİMİ!

21 Nisan- 14 Mayıs Merkür retro,

23 Ağustos- 15 Eylül Merkür retro,

13 Aralık- 1 Ocak 2023 Merkür retro.

23 Temmuz- 4 Eylül Venüs retro,

RETRO NEDİR?

Astrolojide retro, bir gezegenin gerilemesi yani geri gitmesi anlamına gelir. Bu olay, gezegenin hareketlerinin yavaşlaması ve Dünya'dan bakıldığında yörüngede geriye gidiyor gibi gözükmesi anlamına gelmektedir.

Retro kelimesi aslında geçmişte kalan, eskiden kalan temalar demektir. Gezegenler geri hareket ettiği dönemler, hayatımızda eskide veya geçmişte kalan irili ve ufaklı konuları yeniden önümüze getirirler.

Plüton: Ortalama 5-6 ay kadar geri hareket eder.

Merkür: 4 ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder.

Venüs: 1 buçuk senedir bir yaklaşık 42 gün kadar geri hareket eder.

Uranüs: Geri hareketi ortalama beş ay kadar sürer.

Neptün: Geri hareketi ortalama beş buçuk ay kadar sürer.

Mars: 2 buçuk senede bir yaklaşık 90 gün kadar geri hareket eder.

Jüpiter: 1 buçuk senedir bir 120 gün kadar geri hareket eder.

Satürn: Her sene 130 gün kadar geri hareket eder.