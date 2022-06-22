Dün akşam başlayan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan yangın, kısa süre içerisinde 200 hektarlık alana yayıldı. Ciğerlerimizi yakan yangınla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınını incelemek için bölgeye geldi. Marmaris yangını nerede çıktı ve Marmaris yangını bitti mi soruların yanıt arayan vatandaşlar, Marmaris yangında son durum ne merak ediyor. Marmaris yangını nerede çıktı? Marmaris yangında son durum ne? Marmaris yangın bitti mi? Detaylar haberimizdedir…

MARMARİS YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam başlayan yangın nerede çıktığı merak ediliyor. Marmaris'in Hisarönü Bördübet mevkiinde başlayan yangın gece boyunca karadan müdahale edildi. Ciğerlerimizi yakan yangında kısa süre içerisinde 200 hektarlık alana yayıldı. Yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan müdahale edilmeye başlandı.

MARMARİS YANGIN BİTTİ Mİ?

Yangının üç ayrı noktada çıktığı yönündeki iddialar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yangının çıkışı ile ilgili 'Kolluk kuvvetlerimiz araştırıyor' açıklamasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık, yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İlimiz Marmaris ilçesi Amazon köyü Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21.06.2022 günü saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak Mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" denildi.

MARMARİS YANGINDA SON DURUM NE?

Güzel haberi veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangınla ilgili son yaptığı açıklamada "Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz ama esinti ile bir yerden başka yere sıçraması da mümkün olabilir. Bu sabah Datça'da bir yangın çıktı, söndürüldü, Fethiye'deki yangın da belirli ölçülerde kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi. Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının sürdüğü ormanlık alanda helikopterle incelemede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte 20 helikopter, 14 uçak olmak üzere toplam 34 hava aracımız, sabaha kadar mücadele eden kara ekiplerimize destek vermek için göreve başladı.



Son ateş sönene kadar karada ve havada inançla mücadelemizi sürdüreceğiz. #marmaris pic.twitter.com/HGbWqhmM42 — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 22, 2022

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