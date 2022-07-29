Marmaris yangını neden çıktı, kim çıkardı, yangın söndü mü? 29 Temmuz Muğla Marmaris'teki yangının sebebi belli oldu mu?

Marmaris yangını neden oldu? Marmaris yangını söndürüldü mü? Marmaris yangını son durum nedir? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Peki, Marmaris yangını neden çıktı, kim çıkardı, yangın söndü mü? 29 Temmuz 2022 Cuma Muğla Marmaris'teki yangının sebebi belli oldu mu?

MARMARİS YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kopan ağaç dalının elektrik tellerinin birbirine temas ettirmesi sonucu oluşan kıvılcımlar dolayısıyla çıktığı belirlendi.

MARMARİS YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak havadan müdahale etti. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra belediye ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Sahil Güvenlik unsurları tarafından hava araçlarının su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı. Havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu orman yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

MARMARİS YANGINI NEDEN OLDU, KİM ÇIKARDI?

Yangınının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatan ekipler, görgü tanıklarının verdiği bilgilerden yola çıkarak alevlerin çıkış noktasını tespit etti. İlk belirlemelere göre, bölgedeki bir ağacın kırılan dalının elektrik tellerinin üzerine düştüğü ve tellerin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar dolayısıyla yangının çıktığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.