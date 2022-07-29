Marmaris yangını neden çıktı, kim çıkardı, yangın söndü mü? 29 Temmuz Muğla Marmaris'teki yangının sebebi belli oldu mu? - Haberler

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Marmaris yangını neden çıktı, kim çıkardı, yangın söndü mü? 29 Temmuz Muğla Marmaris'teki yangının sebebi belli oldu mu?

Marmaris yangını neden çıktı, kim çıkardı, yangın söndü mü? 29 Temmuz Muğla Marmaris'teki yangının sebebi belli oldu mu?

Muğla Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bunun ardından vatandaşlar, Marmaris yangını neden çıktı, kim çıkardı, yangın söndü mü? 29 Temmuz Muğla Marmaris'teki yangının sebebi belli oldu mu? merak etti. İşte detaylar...

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Marmaris yangını neden oldu? Marmaris yangını söndürüldü mü? Marmaris yangını son durum nedir? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Peki, Marmaris yangını neden çıktı, kim çıkardı, yangın söndü mü? 29 Temmuz 2022 Cuma Muğla Marmaris'teki yangının sebebi belli oldu mu?

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kopan ağaç dalının elektrik tellerinin birbirine temas ettirmesi sonucu oluşan kıvılcımlar dolayısıyla çıktığı belirlendi.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak havadan müdahale etti. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra belediye ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Sahil Güvenlik unsurları tarafından hava araçlarının su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı. Havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu orman yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangınının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatan ekipler, görgü tanıklarının verdiği bilgilerden yola çıkarak alevlerin çıkış noktasını tespit etti. İlk belirlemelere göre, bölgedeki bir ağacın kırılan dalının elektrik tellerinin üzerine düştüğü ve tellerin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar dolayısıyla yangının çıktığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Orman Yangını Marmaris 3. Sayfa Gündem Haberler

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