Marmaris yangını kontrol altına alındı mı? Muğla Marmaris orman yangını ne oldu, son durum nedir?

Marmaris yangını kontrol altına alındı mı? Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.00'de Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangına karşı mücadele sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale ile devam ediyor. Peki, Marmaris yangın kontrol altına alındı mı? Muğla Marmaris orman yangını ne oldu, son durum nedir? Marmaris yangını söndü mü? İşte detaylar...

MARMARİS YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen orman yangınında 13 saat geride kaldı. 14 uçak ve 20 helikopterle alevlerle mücadele sürerken bölgede kül olan yerler, sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

20 HELİKOPTER, 14 UÇAK İLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yaklaşık 200 hektarlık bir alanda devam eden orman yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688'i Orman personeli olmak üzere toplam bin 480 personel katılıyor. Rüzgarın şiddetinin dün geceye oranla düşmesi nedeniyle alevlerin ilerlemesi kısmen durdu.

ÇEVRE İLLERDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Uçak ve helikopterler sık sık yoğun dumanlık alanlara sorti yaparak yangının önünü kesmeye çalışıyor. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yanan saha yoğun duman altında bulunurken, uçak ve helikopterlerin yoğun sorti yapması sonrası alevler şiddetini azalttı. Bördübet mahallesinde başlayan ve bir ucu Hisarönü körfezi, diğer ucu Değirmenyanı mahallesine kadar ulaşan yoğun duman nedeniyle görüntü mesafesi azaldı.

KÜLE DÖNEN ALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan bölgedeki durumun vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Bir yandan ekiplerin yangına müdahalesi sürerken diğer yanda kontrol altına alınan bölgelerin son hali kahretti.

İşte bölgeden gelen son kareler:





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