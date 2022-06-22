Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam çıkan orman yangınına ekipler müdahale etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sabotaj ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Peki, Marmaris yangını devam ediyor mu?

MARMARİS YANGINI DEVAM EDİYOR MU?

Dün akşam (21 Haziran Salı) yangına ilişkin detayları paylaşmak üzere canlı yayına telefonla bağlanan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay,

Yangın Yediadalar denilen bölgede başladı. Sabotaj ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yanan bölge Marmaris'in en bakir bölgesi, genç bir ormandı ama maalesef büyük oranda kaybediyoruz. İlk başta havadan müdahale oldu ancak havanın kararması ile helikopter iniş yapmak zorunda kaldı." dedi.

Öte yandan sabotaj ihtimalini kuvvetlendiren bir başka açıklama da Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ten geldi. Öztürk yaptığı açıklamada, "Geçen sene de yaşadık biz bu olayı. Üç yerde birden yangın çıktı. Sabotaj şüphesi var. Sabotaj ihtimali yüzde 90. Oradaki arıcılar, 3-4 kişinin kaçtıklarını gördüklerini söyledi. Polis ekipleri inceliyor. 3 ayrı bölge cayır cayır yanıyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN KİRİSCİ: 8. DAKİKADA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de saat 22.15'te twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Marmaris'teki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor."

"MAALESEF BÜYÜYECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR, GECE DURDURMAMIZ ÇOK MÜMKÜN OLMAYAN BİR YANGIN BU"

CHP Muğla milletvekili Burak Erbay ise sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Değerli dostlar, güzel haber vermek isterdik, umudumuzu koruyoruz, güzel şeyler olsun istiyoruz ülkemizde. Maalesef yine geçen sene Marmaris'te yaşadığımızı bir daha yaşıyoruz. Marmaris'imiz de yangın çıktı yine. Datça tarafına giden güzergahta yangın çıktı. Maalesef büyüyecek gibi gözüküyor, gece durdurmamız çok mümkün olmayan bir yangın bu. Geçen sene yangında felaket yaşarken sonuna doğru, gece helikopterler çıkmıştı, onlar olursa müdahale edebilirsek iyi olur."

"MARMARİS'TEKİ DURUM CANIMIZI YAKIYOR"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından paylaştığı orman yangını videosuna"Marmaris'teki durum canımızı yakıyor" notunu düştü.

"EN KISA SÜREDE YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de; "Marmaris Bördübet Mevkii'nde orman yangını başlamış olup, Orman ve İtfaiye ekiplerimiz yangına müdahalelerini devam ettirmektedir. En kısa sürede yangının kontrol altına alınmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü ise yangına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Muğla / Marmaris'te çıkan orman yangınına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları Yeşil Vatanımızı alevlere karşı korumak için fedakarca mücadele ediyor"

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