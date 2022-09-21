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Marmaris yangın söndü mü? Marmaris Orman yangını son durum ne? Marmaris yangını nerede?

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Marmaris yangın söndü mü? Marmaris Orman yangını son durum ne? Marmaris yangını nerede?

21 Eylül tarihinde Marmaris'te orman yangını çıkması üzerine vatandaşlar yangın hakkındaki gelişmeleri merak ediyor. Marmaris'in Yalancıboğaz konumunda çıkan orman yangını rüzgar nedeniyle hızla ilerlemeye devam ederken vatandaşlar da arama motorlarında yangını aratıyor. Marmaris yangın söndü mü? Marmaris Orman yangını son durum ne? Marmaris yangını nerede?

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Marmaris'in Yalancıboğaz konumunda çıkan orman yangını 21 Eylül tarihinde öğlen saatlerinde başladı. Müdahaleler edilse de rüzgar, yangının şiddetini arttırıyor. Vatandaşları korkudan yangın hakkında merak edilenler var. Marmaris yangın söndü mü? Marmaris Orman yangını son durum ne? Marmaris yangını nerede?

MARMARİS YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Yalancıboğaz mevkiinde çıkan orman yangını vatandaşı korkuttu. Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. 12:30 saatlerinde başlayan yangına müdahaleler ediliyor fakat rüzgar yangının şiddetini arttırmaya devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü yangın hakkında şu sözleri söyledi; "Marmaris'te meydana gelen orman yangınına karadan ve havadan bütün gücümüzle müdahale ediyoruz. Son alev sürene kadar mücadelemiz devam edecek"

MARMARİS YANGININDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Marmaris yangın söndü mü? Marmaris Orman yangını son durum ne? Marmaris yangını nerede?

Marmaris yangın söndü mü? Marmaris Orman yangını son durum ne? Marmaris yangını nerede?

Marmaris yangın söndü mü? Marmaris Orman yangını son durum ne? Marmaris yangını nerede?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangını Marmaris Muğla Gündem Yaşam Haberler

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