MARMARİS YANGIN SON DAKİKA | Marmaris yangın son dakika! Marmaris yangın söndürüldü mü? Marmaris yangın son durum nedir?

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin dört bir yanında baş gösteren orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Marmaris yangın son dakika! Marmaris yangın söndürüldü mü? Marmaris yangın son durum nedir? İşte detaylar…