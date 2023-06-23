Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Marmaris'te çıkan yangının sebebi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Marmaris neden yangın çıktığı araştırılmaktadır. Peki, Marmaris yangın neden çıktı? Marmaris orman yangını sebebi ne? İşte detaylar...

Muğla'nın Marmaris'te Sarıana Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangının nedeni ortaya çıktı. Kullanıcılar tarafından Marmaris'te meydana gelen yangının sebebi araştırılmaktadır. Marmaris orman yangının nedeni merak konusu oldu. Peki, Marmaris yangın neden çıktı? Marmaris orman yangını sebebi ne? Detaylar haberimizde...

MARMARİS ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangının nedeni ortaya çıktı. Yangının öldürülen bir kişinin ormana atıldıktan sonra ateşe verilmesiyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YANGIN 15.30'DA ÇIKTI

Marmaris'in Sarıana Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.