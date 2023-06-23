Marmaris yangın mı çıktı? SON DAKİKA! Marmaris yangın nerede çıktı? Marmaris yangın son durumu ne?

Marmaris'te şehir merkezine yakın noktada orman yangını çıktı. Kullanıcılar tarafından Marmaris'te nerede yangın çıktığı araştırılmaktadır. Marmaris yangın mı çıktı? Marmaris yangını nerede çıktı? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Marmaris orman yangını son durumu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Marmaris yangın mı çıktı? Marmaris yangını nerede çıktı? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Marmaris'te meydana gelen orman yangını sonrasında kullanıcılar tarafından yangının detayları araştırılmaktadır. Marmaris orman yangını son durumu merak konusu oldu. Peki, Marmaris yangın mı çıktı? SON DAKİKA! Marmaris yangın nerede çıktı? Marmaris yangını son durum ne? Detaylar haberimizde...

MARMARİS YANGIN MI ÇIKTI?

Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.