Marmaris, World Travel Market'te tanıtıldı

Dünyanın en önemli turizm fuarlarından World Travel Market (WTM) Londra, 44. kez kapılarını açtı. Fuarda Marmaris de turizm bileşenlerinin katılımıyla oluşturulan stantta tanıtıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da fuarda bizzat yer aldı.

Dünyanın en önemli turizm fuarlarından World Travel Market (WTM) Londra, 44. kez kapılarını açtı. Fuarda Marmaris de turizm bileşenlerinin katılımıyla oluşturulan stantta tanıtıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da fuarda bizzat yer aldı.

Dünya turizm pazarının en önemli destinasyonlarının ve firmalarının yer aldığı World Travel Market (WTM) Londra, 44'üncü kez kapılarını açtı. Seyahat profesyonellerinin buluştuğu ve iş anlaşmalarının yapıldığı fuarda, Marmaris de yerini aldı. Marmaris Belediyesi, GETOB ve Ticaret Odası iş birliğiyle oluşturulan stantta, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, Marmaris Ticaret Odası temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve Marmarisli turizmciler ilçenin tanıtımını gerçekleştirdi. Fuarda birçok görüşme yapan Marmaris heyeti Jet2 Holidays, TUİ, Easy Jet gibi büyük acentelerle 2024 turizm sezonu planlamaları hakkında toplantılar yaptı.

MARMARİS'E İLGİ ARTIYOR

Fuarı değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2024 için çalışmalara vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını belirterek, "Marmaris olarak ana pazarımız olan dünyanın sayılı turizm fuarları arasında yer alan WTM'de yerimizi aldık. Fuarda dünya turizmin nabzını tutuyor, Marmaris'imizi anlatıyoruz. Ayrıca ana pazarımız olan İngiltere'de önde gelen seyahat acenteleri, havayolu firmaları ve tur operatörleri ile görüşmeler yaparak gelecek sezona yönelik planlamalar yapıyoruz. İlk edindiğimiz izlenim Marmaris'e olan ilginin arttığı ve 2024'ün de çok iyi geçeceği yönünde" dedi.