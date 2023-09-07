Marmaris Ticaret Odası, TOGG'u Teslim Aldı

Marmaris Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79'uncu Genel Kurulu'nda yapılan kura çekimini neticesinde yerli ve milli ilk elektrikli otomobil TOGG'u teslim alarak envanterlerine kaydetti.

Marmaris Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79'uncu Genel Kurulu'nda yapılan kura çekimini neticesinde 61'inci sıradan teslim almaya hak kazandıkları yerli ve milli ilk elektrikli otomobil TOGG'u teslim alarak envanterlerine kaydettiler.

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı ve TOBB'un da hissedarı olduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli ve milli elektrikli otomobil, Marmaris Ticaret Odasının hizmet aracı olarak envantere kaydedildi.

TOGG'u Marmaris Ticaret Odası adına teslim alan Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, "Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili TOGG'u teslim almanın gururunu yaşıyoruz. Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve aracın üretiminde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Odamıza ve Marmaris'imize hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA