Üye Girişi
Haberler
Marmaris'te Yeni Bir Otel: Nuup Otel

Marmaris'te Yeni Bir Otel: Nuup Otel

Turizm Haberleri

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'nde 6 farklı konsepte sahip 28 odası olan Nuup Otel, sezon açılışını sade ve şık bir organizasyon ile kutladı. Tamamen doğaya saygılı, lüks ve konforuyla standartların üzerinde tatil yapmak isteyenler için özenle hazırlanmış olan otel, yeşil doğa içinde yer alıyor.

Dünyanın en popüler tatil kentlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'ne yeni bir soluk geldi. 6 farklı konsepte sahip 28 odası olan Nuup Otel dün akşam sade ve şık bir organizasyon ile yaza merhaba dedi.

Marmaris'e 15 kilometre mesafedeki Çamlı Mahallesi'nde yeşil doğa içinde yenilenerek açılan yemyeşil, tamamen doğaya saygılı, lüks ve konforuyla standartların üzerinde tatil yapmak isteyenler için özenle hazırlanmış Nuup Otel sezon açılışını bir parti ile kutladı. Açılış partisi Aydınlı Sanayici ve iş insanının Marmaris'e kazandırdığı otelin tecrübeli kadrosu ve yönetimi ile birlikte dün akşam havuz başında gerçekleşti. Özel konukların davetli olduğu açılışta DJ.Burak Yazıcı performansı ve dans gösterileri ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşatırken, yiyecek ve içecek ikramlarında da bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

Marmaris Muğla Turizm Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title