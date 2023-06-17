Marmaris'te Yeni Bir Otel: Nuup Otel

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'nde 6 farklı konsepte sahip 28 odası olan Nuup Otel, sezon açılışını sade ve şık bir organizasyon ile kutladı. Tamamen doğaya saygılı, lüks ve konforuyla standartların üzerinde tatil yapmak isteyenler için özenle hazırlanmış olan otel, yeşil doğa içinde yer alıyor.

Dünyanın en popüler tatil kentlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'ne yeni bir soluk geldi. 6 farklı konsepte sahip 28 odası olan Nuup Otel dün akşam sade ve şık bir organizasyon ile yaza merhaba dedi.

Marmaris'e 15 kilometre mesafedeki Çamlı Mahallesi'nde yeşil doğa içinde yenilenerek açılan yemyeşil, tamamen doğaya saygılı, lüks ve konforuyla standartların üzerinde tatil yapmak isteyenler için özenle hazırlanmış Nuup Otel sezon açılışını bir parti ile kutladı. Açılış partisi Aydınlı Sanayici ve iş insanının Marmaris'e kazandırdığı otelin tecrübeli kadrosu ve yönetimi ile birlikte dün akşam havuz başında gerçekleşti. Özel konukların davetli olduğu açılışta DJ.Burak Yazıcı performansı ve dans gösterileri ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşatırken, yiyecek ve içecek ikramlarında da bulunuldu. - MUĞLA