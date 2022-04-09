Son dakika! Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar savaşta ölen çocuklar için toplandı

Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar savaşta ölen çocuklar için toplandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, ülkelerinde çıkan savaşı ve ölen çocuklar için Rusya'yı protesto etti.

Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar'ın kurduğu dayanışma derneği üyeleri yanlarında getirdikleri çocuk ayakkabıları ve oyuncakları Atatürk Anıtı'nın önüne dizdi. Protestocular milli marşlarını okudular, savaşa karşı sloganlar attılar, ellerinde Ukrayna ve Türkiye bayraklarını salladılar.

Ukrayna Dayanışma Derneği Üyesi Gelad Odua " Ukrayna'da çıkan savaşta sadece dün 170 den fazla çocuk öldü, çocuk ayakkabıları ve oyuncakları onun için koyduk. Sadece büyükler değil çocuklarda ölüyor herkesin bunu bilmesini istiyoruz. Akrabalarımız hala orada bir haber alıyoruz bir alamıyoruz, burada beklemek çok zor " dedi.

Marmaris Ukrayna Dayanışma Dernek Başkanı Svetlana Borovska, yaptığı basın açıklamasında " Bugün Ukrayna'da ne yazık ki Rus askerlerinin girdiği şehirlerdeki çocuklar annelerinin gözünün önünde öldürülüyor. Biz, Türkiye'deki Ukrayna toplulukları, tüm ülkelerin liderlerine ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Sizleri Ukrayna'yı desteklemeye çağırıyoruz ve rica ediyoruz. Ukrayna, Türkiye gibi demokratik ilke ve değerlere dayanmaktadır " diyerek yardım çağrısında bulundu.