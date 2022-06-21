Marmaris'te yangın mı çıktı? (VİDEO) 21 Haziran Salı Muğla Marmaris'te yangın mı oldu, yangın nerede çıktı, yangın söndürüldü mü? Son gelişmeler!

Marmaris'te orman yangını çıktı. Orman yangınının ardından vatandaşlar, Muğla'da ne zaman yangın çıktı? Marmaris'te yangın mı çıktı? 21 Haziran Salı Muğla Marmaris'te yangın mı oldu, yangın söndürüldü mü?

MARMARİS'TE YANGIN MI ÇIKTI? (21 HAZİRAN 2022 SALI)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalede bulunuyor.

MUĞLA MARMARİS YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEDE BULUNULUYOR

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalede bulunuyor.

5 HELİKOPTER BÖLGEDE

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Yangına ilk etapta 5 helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevlerin Otluk Koyu istikametine hızla ilerlediği belirtildi.

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