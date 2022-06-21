Marmaris'te yangın mı çıktı? (VİDEO) 21 Haziran Salı Muğla Marmaris'te yangın mı oldu, yangın nerede çıktı, yangın söndürüldü mü? Son gelişmeler!
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Son dakika gelen haberlere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bunun ardından vatandaşlar, Marmaris'te yangın mı çıktı? 21 Haziran Salı Muğla Marmaris'te yangın mı oldu, yangın söndürüldü mü? merak ediyor. İşte son detaylar...
Marmaris'te orman yangını çıktı. Orman yangınının ardından vatandaşlar, Muğla'da ne zaman yangın çıktı? Marmaris'te yangın mı çıktı? 21 Haziran Salı Muğla Marmaris'te yangın mı oldu, yangın söndürüldü mü?
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalede bulunuyor.
Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalede bulunuyor.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Yangına ilk etapta 5 helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevlerin Otluk Koyu istikametine hızla ilerlediği belirtildi.